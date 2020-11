Zoki Mamić: Luđački me boljela glava, a igrače sam zamolio za maksimalnu mobilizaciju...

Ako ostane manje od 13 igrača na raspolaganju, odgode nema i Uefa utakmicu registrira 3-0 za suparnika. No, Dinamo se toga ne boji: Zato smo na B listu prijavili puno mladih igrača, baš za slučaj masovne zaraze

<p>Na TV-u se čak i bolje vidi teren pa možda i pošaljem koju poruku pomoćnicima tijekom utakmice ili na poluvremenu.</p><p>Rekao je to <a href="https://www.24sata.hr/sport/zoran-mamic-ima-korona-virus-dinamo-strahuje-da-nije-jedini-725891">Zoran Mamić</a> za RTL, nakon što mu je test pokazao prisutnost korona virusa u organizmu. Opisao je što mu se događalo:</p><p>- Nakon povratka iz Moskve luđački me boljela glava pa sam se otišao testirati. Ta glavobolja mi je prestala, ali, eto, test je pozitivan.</p><p>Nema pojma gdje se zarazio.</p><p>- Teško je reći, često smo na putu, aerodromi, avioni...</p><p>No, problem je ako se zarazilo više igrača. Zasad je pozitivan jedan, ali rezultati testiranja cijele momčadi stižu sutra. Ako ostane manje od 13 igrača na raspolaganju, odgode nema i Uefa utakmicu registrira 3-0 za suparnika. No, Dinamo se toga ne boji.</p><p>- Razmišljali smo o tome i zato smo na B listu prijavili puno mladih igrača, baš za slučaj masovne zaraze.</p><p>Nahvalio je Wolfsberger, vodeću momčad skupine, dodao i da ostavljaju prostora na nekim dijelovima terena, ali i svoj slučaj vidi kao motiv više.</p><p>- Odmah ujutro kad sam dobio nalaz, nazvao sam kapetana Ademija i rekao mu te ga zamolio za maksimalnu mobilizaciju, da momčad podrži Krznara i stožer - zaključio je Mamić za RTL.</p>