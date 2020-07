Zoran Mamić preuzima Dinamo

Sportski direktor bio je igrač, kapetan i trener maksimirske momčadi, osvojio naslov prvaka bez poraza, a sad će opet na klupu do kraja sezone, kao vršitelj dužnosti nakon odlaska Jovićevića

<p>Dinamo će u preostala tri kola HNL-a voditi aktualni sportski direktor i bivši trener i igrač Dinama <a href="https://gnkdinamo.hr/hr/Novosti/Clanak/zoran-mamic-vodi-dinamo-do-kraja-sezone" target="_blank"><strong>Zoran Mamić</strong></a>, potvrdio je maksimirski klub ono o čemu smo izvještavali, a što je iz Bosne i Hercegovine potvrdio i njegov brat bjegunac od hrvatskog pravosuđa <strong>Z.M.</strong> (60).</p><p>- Situacija je takva da ne smijemo brzati u odluci i dozvoliti si krivi korak. Europska natjecanja jako su blizu, a znamo koliko Dinamu i hrvatskom nogometu znači igranje u europskim skupinama. S ove tri utakmice do kraja sezone dobit ćemo na vremenu do konačne odluke tko će voditi Dinamo u sljedećoj sezoni - rekao je Zoran Mamić za klupske stranice.</p><p>Mamić je bio vrlo uspješan kao glavni trener u Maksimiru od 2013. do 2016., osvojivši tri uzastopna naslova prvaka, među kojima je onaj povijesni bez poraza u sezoni 2014/15. Uzeo je i dva Kupa.</p><p>S "modrima" se rastao 2016. i otišao u Saudijsku Arabiju, u Al-Nassr, pa Al Ain u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, a nakon kratkoga prošlogodišnjeg mandata i otkaza u Al-Hilalu u Saudijskoj Arabiji vratio se u Dinamo i preuzeo funkciju sportskog direktora unatoč osuđujućoj nepravomoćnoj presudi od četiri godine i 11 mjeseci zatvora zbog izvlačenja 116 milijuna kuna iz Dinama.</p><p>- Neki novinari već su me proglasili krivim. Temelj svakog pravosuđa je presumpcija nevinosti, pa i ovdje. Ne treba stvarati famu. Ja vrlo mirno i dobro spavam. Da mislim da sam nešto zgriješio, ne bih bio ovdje pred vama - rekao je prošle godine na predstavljanju.</p><p>Njegov brat, koji je nepravomoćno osuđen na šest i pol godina zatvora zbog izvlačenja novca iz Dinama, iz svoje oaze u Međugorju stalno prati što se događa u Maksimirskoj 128.</p><p>- Ne mogu vam ni prepričati što Zdravko priča na temu Dinama, on stvarno treba ići na promatranje - nasmijao se Zoran u intervjuu u veljači ove godine i dodao:</p><p>- To je nemoguće, pa mi se čujemo desetak puta na dan i pričamo samo o Dinamu, igračima, momčadi, uvjetima... Vjerujte, mi ne pričamo o sudskim procesima, jako malo i o našim obiteljima, sve se svodi samo na Dinamo, nevjerojatno. Ali sad je puno mirniji nego prijašnjih godina, s njime je sad puno lakše raditi i razgovarati.</p>