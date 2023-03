Zorić spominjao i Putina: Struja je Dinamova, a ne Mamićeva. Barišić: Cirkus! Zorić je passe...

U četvrtak u 18 sati počela je skupština Dinama koja je bila presudna budućnost hrvatskog nogometnog prvaka. Održala se u hotelu Sheraton u Zagrebu, a nakon samo nekoliko minuta od početka skupština je morala biti prekinuta zbog intervencije osiguranja.

Nakon skoro dva sata od početka skupštine još uvijek se nije obavila prva točka dnevnog reda, a veliki dio skupštinara koji su dio struje Zdravka Mamića napustili su dvoranu. Nakon toga izgubljen je kvorum, bez kojeg se skupština nije mogla nastaviti.

Damir Zorić, koji je na čelu 'mamićevaca', otkrio je što se sve dogodilo za RTL neposredno nakon kraja skupštine.

- Struja je Dinamova, pogrešno je reći Mamićeva. Kvorum smo srušili jer se provodi pravno nasilje, a ovo nije prvi put. Najprije su srušili četiri najbolja povjerenika, brutalno, bez ikakva obrazloženja su ih izbacili. Ne znam što znači logistička potpora, što im se zamjeralo - započeo je.

Zorić: Barišić se oglušio

Tvrdi da je htio kompromis s predsjednikom kluba Mirkom Barišićem.

- Naš poraz? Ne, ovo je poraz Dinama. Mi smo bili konstruktivni cijelo vrijeme. Zvao sam i Barišića, rekao mu da nismo protiv njega, ako želi neka ostane još jedan mandat, ali on se oglušio. I posjeo ljude kraj sebe koji uopće nisu članovi skupštine. Tko je tih šest ljudi, ne znam. Način na koji su verificirali novih osam članova je čarobnjak iz Oza.

Poželio je sreću i Dariju Šimiću.

- Kraj Mamića? U to ne ulazim, on pet godina nije u Hrvatskoj ni u klubu, a potpisivao nije ništa. Ja predlažem svaki dan Putinu da prestane bacati rakete na Ukrajinu pa me ne sluša, a zašto netko sluša ili ne sluša Mamića, u to ne ulazim. Šimić? U ovakvoj situaciji opredjeljivati se i ulaziti u klub dan prije skupštine koja može otići na ovu ili onu stranu... nije baš. Ali sam je to izabrao, sretno mu bilo.

Barišić: Čak se i druga strana distancira od Mamića

Izjavu je dao i predsjednik Dinama Mirko Barišić koji bi trebao nastaviti voditi klub do nove skupštine najkasnije u prosincu.

- Razočaran sam jer smo takvo društvo. Odgovara li mi ova situacija? Ne, ali klub ide dalje. Za godinu dana znam da će situacija biti drugačija. Obogatili smo skupštinu s osam novih članova, navijača Dinama. To znači demokratizacija Dinama. Ovo je budućnost Dinama, a ne ovaj cirkus koji smo imali. Moramo imati novi statut.

Koja je poruka za Damira Zorića?

- Nemam pojma što on hoće, ali on je passe. Mamić? Nismo ga spominjali i za njega nema mjesta u Dinamu. To je jasno svima. Čak se i ova druga strana distancira od njega - kazao je Barišić.

Vedriš: Drugo najbolje rješenje

Mladen Vedriš, član struje aktualnog predsjednika Barišića, nije bio sasvim nezadovoljan.

- Ovo je drugo najbolje rješenje. Ne zaboravimo da klub mora biti uspješan, rezultatski dobar da bi imao značaj. Ovo je hipoteka ne za budućnost, već za budućnost kluba. Ne znam što Zorić hoće, ali Dinamo čeka više pravnih nego nogometnih pitanja - kazao je.

