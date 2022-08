Zrinjski igra za povijest: Sanjao sam, a polako se to i ostvaruje

Hrvatski športski klub Zrinjski Mostar ima priliku ući u povijest kao prvi klub bosanskohercegovačke lige koji je izborio skupinu nekog Uefinog natjecanja. Da bi takvo što ostvario, mora proći Slovan Bratislavu, koji je favorit za prolazak. Prva utakmica na rasporedu je od 20 sati na Stadionu pod Bijelim Brijegom.

- Neću ništa otkriti ako kažem da nas čeka jedan jako kvalitetan protivnik, daleko najuspješnija, najbolja momčad slovačke lige. Velik klub za njihove prilike. Gazda koji puno ulaže u tu momčad - rekao je uoči utakmice trener Zrinjskog, Sergej Jakirović.

Momčad Zrinjskog prema Transfermarktu vrijedi manje od devet milijuna eura, a najskuplji im je igrač kapetan, napadač Nemanja Bilbija (milijun eura). S druge strane, Slovaci imaju pet igrača koji vrijede preko milijun eura. Najskuplji je Armenac Tigran Barseghyan (2,2 milijuna eura).

- Samo kad vidim roster njihov, kad pogledam gdje su neki igrači sve igrali, onako na prvu nije mi svejedno. Ali nema veze. Zato je nogomet prelijepa igra gdje budžeti i imena igrača ne igraju. Samo u onom trenutku kakav si, tako da naravno da imamo šanse. Igramo s momčadi koja ima 11 reprezentativaca, koji imaju jako dobrog napadaču u liku Greena koji je igrao Premiership, tako da ćemo morati s te strane biti koncentrirani, fokusirani, oprezni na trenutke.

Slovaci nisu bili daleko od nastupa u Europskoj ligi. U Pireju je bilo 1-1, kao i u Bratislavi nakon 90 minuta, a pobjednika je na koncu odlučila lutrija jedanaesteraca.

- Ono što sam ja vidio u njihovim utakmicama s Olympiacosom, oni su zaslužili proći Olympiacos. To je zato što oni vole igrati s boljim momčadima od sebe, favoritima, to znam. S te strane će im možda biti teže igrati s nama, jer u Slovačkoj svi očekuju da će nas proći i to je na njih pritisak - zaključio je Jakirović pa nastavio:

- S druge strane mi nemamo što izgubiti. Želim da moji igrači uživaju. Došli smo do play-offa. Na početku ovih kvalifikacija sam rekao da sanjam da napravimo nešto u Europi. Polako se to ostvaruje. Imamo veliku priliku generacije da napravimo nešto što nije zabilježeno u bh. nogometu i ja se nadam da ćemo u tome uspjeti u ove dvije utakmice.

Utakmice sa Šerifom, Tiranom i Tobolom (dosadašnjim protivnicima u Europi) nije mogao usporediti.

- Teško je to uspoređivati. Svaka momčad ima svoje prednosti i mane. Ja sam rekao do sada da je Sheriff bio najzahtjevniji, ali sada kad pogledam posebno utakmicu u Kostanaju, pogotovo drugo poluvrijeme, vidi se da tu ima kvalitete. U dvije utakmice moraš biti uspješniji, bolji, moraš biti namazaniji od protivnika, da imaš sreće u određenim trenucima kao što smo mi imali u Kazahstanu. Valjda smo tu sreću negdje i zaslužili, kao što smo ispali od Šerifa. Slovan je sigurno u rangu Sheriffa, ako ne i bolja momčad, organiziranija, u smislu uigranosti i s te strane će nam biti teže - zaključio je trener Zrinjskog.

