Zrinka Ljutić i Zubčić otputovali 'na kraj svijeta'! Na dalekom se jugu pripremaju za novu sezonu

Foto: Instagram

Posljednjih je tjedana, tijekom visokih ljetnih temperatura i morskih radosti malo tko pomislio na snijeg i skijanje. Čak i hrvatski reprezentativci, Filip Zubčić družio se sa Samuelom Kolegom i Istokom Rodešom na hrvatskoj obali, a Zrinka Ljutić otišla je s obitelji na ljetovanje u Grčku. 

Ipak, došao je kraj "zafrkanciji" i odmoranju. Hrvatska skijaška reprezentacija započela je pripreme za nadolazeću sezonu Svjetskog kupa, koja počinje u Soldenu 25. i 26. listopada s veleslalomom za skijaše i skijašice, disciplini u kojoj su Zubčić i Ljutić naši snažni aduti.

Upravo je ovaj dvojac otputovao "na kraj svijeta", kako se popularno zove argentinski grad Ushuaia. Naime, Ushuaia se nalazi na samo 1100 kilometara od najsjevernijeg dijela Antarktike, tako da se zaista može reći kako je hrvatski dvojac otišao na drugi kraj svijeta. 

Foto: Instagram

Zrinka nije stala na skije od početka lipnja, kada je zaključila sezonu lakšim kampom. Zubčić je uzeo nešto dužu pauzu od skijanja, od kraja travnja, a ima i nešto drugačiji plan priprema od najbolje slalomašice na svijetu.

Naime, stranica Hrvatski skijaški timovi otkrivaju kako Zrinku očekuje nešto manje od četiri tjedana skijanja, dok je Zubčić podijelio pripremni kamp u dva dijela, prvi će trajati 15 dana i prati ga tjedan dana odmora, nakon čega će skijati još 10 dana.

Dolazak Zrinke Ljutić iz SAD-a nakon osvajanja Malog kristalnog globusa
Dolazak Zrinke Ljutić iz SAD-a nakon osvajanja Malog kristalnog globusa | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

A ako će sve ići prema planu, za dva tjedna pridružit će im se i Leona Popović, koja je ljetos ponovno skijala nakon duge stanke zbog operacije koljena.

Leona će prvi dio priprema odraditi u švicarskom zimovalištu Saas-Fee, dok će ostali hrvatski reprezentativci uskoro krenuti s pripremama, također u Švicarskoj.

