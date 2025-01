Zrinka Ljutić: Učim svaku utrku, želim biti na još većoj razini...

Zrinka Ljutić (20) ostvarila je treći najbolji rezultat karijere u veleslalomu nakon drugog mjesta u Killingtonu i četvrtog mjesta u Jasni. Sjajna Hrvatica završila je peta u veleslalomu u Kronplatzu u kojem je slavila Alice Robinson s vremenom od 1:55,28. Na drugom je mjestu završila Lara Gut-Behrami s 56 stotinki zaostatka, a pobjedničko postolje upotpunila je Paula Moltzan s 94 stotinki zaostatka.

- Još jedan odličan rezultat za mene u veleslalomu, ovo mi je drugi najbolji rezultat sezone u toj disciplini. Prošle sam sezone bila sedma u Kronplatzu, lijepo je popraviti taj plasman - rekla je Zrinka za Hrvatski skijaški savez nakon utrke.

Kranjska Gora: Druga vožnja ženskog veleslaloma FIS Svjetskog skijaškog kupa | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Iako se nada boljim rezultatima, štoviše pobjedama i postoljima i u ovoj disciplini, Zrinka je zadovoljna prikazanim.

- Zadovoljna sam i sa skijanjem, iako to nije na razini na kojoj želim biti. Ali ponosna sam na konzistentne rezultate, učim iz utrke u utrku, vidjeli smo to u prvoj vožnji. Greška me možda koštala boljeg plasmana, ali sam se popela šest mjesta i moram biti zadovoljna - zaključila je.

POGLEDAJTE VIDEO: Zrinka Ljutić nakon utrke u Kronplatzu

Pokretanje videa... 00:51 Izjava Zrinke Ljutić nakon veleslaloma | Video: Hrvatski skijaški savez

Hrvaticu čeka kratki odmor, kao i proslava 21. rođendana koji je 26. siječnja, a 30. siječnja nastupit će u noćnom slalomu u Courchevelu prije odlaska na Svjetsko prvenstvo u Saalbach. U ukupnom poretku Zrinka je ostala peta s 501 bodom, ali je smanjila zaostatak za vodećom Federicom Brignone koja je na 639 bodova.