Zrinka o dramatičnoj borbi za Globus: 'Mislim da si ne bih oprostila da ga nisam osvojila'

Brisala je suze pa svako malo gledala u Globus koji se nastanio u njezinim rukama. Samo da se uvjeri da ovo nije san. Jer ovo što živi, sanjala je otkako se zaljubila u ovaj sport. Sada je najbolja slalomašica svijeta.

Zlatnim slovima će Sun Valley biti upisan u povijest hrvatskog skijanja. Kao mjesto u kojem je Zrinka Ljutić došla do svog prvog Malog kristalnog globusa i prekinula sušu našeg skijanja koja je trajala od 2013. godine. Nakon ceremonije koju je morala odraditi, hrvatske himne, suza i pokušaja da sabere emocije, stala je pred kamere.

- Globus je moj, to je bio cilj i ostvarila sam ga, tako da nemam šta više reći. Ja sam zahvalna svom timu, obitelji, tati, braći i sestri s kojima sam trenirala toliko, koji me guraju, stalno podržavaju i mislim stvarno da se ovo ne bi dogodilo bez toga svega u kombinaciji - rekla je Ljutić nakon velikog uspjeha.

U veleslalomu ste izletjeli iz prve utrke. Jeste li imali tremu prije slaloma?

- Pa da, veleslalom nije išao dobro, ali nisam nisam se tu uopće puno zamarala, nekako sam se odmah prešaltala na slalom jer znala sam da sam zapravo došla tu po slalom, po Globus, veleslalom mi nije bio nikakav prioritet, teško je držati oboje, balansirati, ova sezona je bila više u slalomu i završila sam taj posao, tako da nije me to puno omelo i dobro sam onda trenirala drugi dan slalom i spremila se za utrku. Definitivno sam bila nervozna, pogotovo prije prvog laufa. Nisam se dobro snašla u ovom snijegu, ali znala sam da nije gotovo i da trebamo imati donekle dobar drugi lauf. Tu sam bila aktivnija i skijala sam više bez kompromisa i mislim da sam za to zaslužila Globus. Utrke za Globus nisu obične utrke i oni skijaši koji se natječu za Globus su pod velikim pritiskom i treba gledati to odvojeno.

Imali ste grešku u završnici, jeste li osjetili kad ste ušle u cilj da ćete pobijediti?

- Pa nekako sam znala da ću uzeti Globus. Naravno, uvijek postoji ta neka mala šansa da se to ne dogodi, ali stvarno sam nekako vjerovala i znala da ću ga uzeti. Znala sam to već i prije ove sezone, ali definitivno bude frustrirajuće i teško kad se ti neki loši rezultati dogode i dođu neke sumnje. Nisam nikad bila u ovoj poziciji, tako da s te strane je bilo jako teško psihički, ali mislim da sam puno naučila i za dalje. Globus nije jedna utrka, to je cijela sezona, a Globus je kruna rada u cijeloj sezoni i osvajaju ga najbolji u toj sezoni.

Ti ste vi bili ove godine u slalomu?

- Da, Globus se osvaja kroz sezonu i s pobjedama, mislim da te tri pobjede nisu nisu bile slučajne, naravno i značile su nešto i znala sam da, ako mogu tri puta pobijediti i imati pet ili šest najbržih vožnji u sezoni, da sam stvarno konkurentna za taj naslov. Definitivno je sezona bila izazovna s obzirom da sam promijenila materijal i nisam zapravo imala pravo ništa očekivati s te strane, ali usput sam dosta toga uspjela i poštimati i istrenirati i na kraju se isplatio taj trud i ta promjena.

Prvi put ste se borili za Globus i odmah ste ga zgrabili?

- Da, mislim da si ne bih mogla oprostiti, iako mi je bilo jako teško, da sam znala da imam priliku kao što sam imala i da je nisam iskoristila i osvojila Globus. Tako da je bilo jako teško, pogotovo prije druge vožnje, a i ove zadnje dvije utrke nekako u glavi, ono, kud baš sad još moram još te dvije utrke odraditi, ali evo odradila sam ih i Globus je moj.

Imate li planova za proslavu?

- Mora biti proslave, mislim da je ova sezona bila izvanredna i nismo imali ni jednu veću nikakvu proslavu, tako da prvi Globus može biti prva prava proslava - zaključila je Zrinka.