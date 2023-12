Zrinka: Ovo nisam ni očekivala kada sam započela sezonu...

Mikaela Shiffrin proslavila je 92. pobjedu u karijeri, a hrvatska reprezentativka Zrinka Ljutić (19) još jedan top 10 plasman u veleslalomu gdje njezini rezultati potvrđuju kako je pronašla vrlo dobru formu u toj disciplini.

Ljutić je ove sezone "stala na skije" u veleslalomu, disciplini u kojoj je osvojila svjetsku broncu u juniorskoj kategoriji, ali je u dosadašnjoj karijeri uspješnija u slalomu, u kojem je osvojila i zasad jedino postolje karijere. Ipak, ove je sezone uspješnija u veleslalomu, u kojem zauzima deveto mjesto. Svjetskog kupa sa 118 bodova, dok je u ukupnom poretku na 11. mjestu sa 199 bodova nakon utrke u Lienzu.

Zrinka je u Lienzu ostvarila drugi najbolji rezultat karijere u veleslalomu, bolja je bila samo u Tremblantu gdje je bila sedma. Nakon prve vožnje Ljutić je bila na 15. mjestu, ali je šestim vremenom drugog laufa "skočila" u top 10.

Foto: Sean Kilpatrick

- Stvarno sam zadovoljna, pogotovo s drugom vožnjom. Mislim da sam dobro povezala sve segmente, nešto što je falilo u prvoj. I u prvoj sam imala dobre segmente, ali nisam uspjela dobro povezati taj jedan srednji dio. Skijala sam rezervirano i sretna sam da sam to u drugoj vožnji popravila i došla do super plasmana - rekla je Ljutić nakon utrke.

Ljutić već skoro nadmašila prošlu sezonu

U svakom od pet veleslaloma ove sezone Ljutić je završila među prvih 15.

- Nisam to očekivala kada sam krenula u sezonu, to super zvuči. Možda je zato i to tako ispalo, samo skijam i nadam se najboljem - rekla je.

Ljutić je već osvojila 199 bodova ove sezone, samo devet manje nego u cijeloj prošloj sezoni, a u petak će sudjelovati u slalomskoj utrci, također u Lienzu, uz Leonu Popović. Prva je vožnja u 10 sati, a druga u 13 sati.