Zrinka s velikim zaostatkom u prvoj vožnji veleslaloma, ali se može nadati visokom plasmanu

Šest dana nakon premijerne pobjede u karijeri u Svjetskom kupu i prve za Hrvatsku u ženskom skijanju nakon 19 godina i Janice Kostelić Zrinka Ljutić ponovno je na stazi. Ovaj vikend na rasporedu je natjecanje za Zlatnu lisicu u Kranjskoj Gori, a mlada hrvatska skijašica u subotu se nada novoj berbi bodova u veleslalomu.

Ruku na srce, Zrinka nije najbolje odradila prvi nastup, već je do prvog prolaznog vremena sa startnim brojem dva zakasnila na jedna vrata i vukla je zaostatak do cilja koji je narastao do 87 stotinki za Norvežankom Theom Louise Stjernesund. Uvjerljivo najbolje vrijeme postavila je Šveđanka Sara Hector koja ima 1,13 sekundi prednosti pred drugoplasiranom Albankom Larom Colturi, a Ljutić je u ovom trenutku deseta s 2,06 sekundi zaostatka.

Hrvatica je najbolji plasman u ovoj disciplini ostvarila krajem studenoga u Killingtonu kad je osvojila drugo mjesto, a prošle sezone u Jasni u Slovačkoj bila je četvrta. Sad joj se otvara šansa za novi plasman među najboljih pet, do koje je dijeli 34 stotinke zaostatka.

Druga vožnja počinje u 12.30 uz prijenos na HTV-u 2.

Sva vremena i poredak u realnom vremenu možete pratiti OVDJE.