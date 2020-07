Zubac: Da, imao sam koronu i zato sam morao biti u karanteni

Testirao sam se svaki dan i čekao da zadovoljim protokol potreban da se priključim momčadi u Orlandu. Nije bilo lako jer nisam mogao u dvoranu, priča Ivica Zubac o svome iskustvu s koronom

<p>Startni centar <strong>LA Clippersa</strong>,<strong> Ivica Zubac (23),</strong> oglasio se nakon prve pripremne utakmice u <strong>Orlandu </strong>o svome nedolasku na prvi tjedan kampusa. Zubac je u Zoom razgovoru s novinarima priznao da je bio pozitivan na korona virus. To je saznao tjedan prije američkog Dana nezavisnosti koji se slavi 4. srpnja. Prema njegovim riječima, nije osjećao nikakve simptome osim umora. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Kako zakucava Zupčeva djevojka</strong></p><p>- Nisam imao nikakve simptome, osim što sam se dva, tri dana osjećao umornim. Testirao sam se svaki dan i čekao da zadovoljim protokol potreban da se priključim momčadi u Orlandu. Nije bilo lako jer nisam mogao u dvoranu. Nisam mogao ostati u formi. Ja jesam radio vježbe u kući, no s time ne možete nadomjestiti treninge i utakmice. Činio sam koliko sam mogao - rekao je naš košarkaš čiju je volju pohvalio i trener <strong>Doc Rivers.</strong></p><p>- Zubac je cijelo vrijeme radio naše Zoom treninge i to je izgledalo jako dobro. Ipak, koliko god vi radili kod kuće, na snazi utakmica je nešto drugo. No, za svoje vrijeme na parketu Zu je radio za nas ono što obično radi. Zatvorio je reket, rolao se u igri dva na dva, činio je mnogo dobrih stvari - rekao je trener.</p><p>Podsjetimo, u pripremnoj utakmici protiv <strong>Sacramenta</strong>, koja je završila rezultatom 102-106, sudjelovao je s dva koša, šest skokova i jednom asistencijom u 13 minuta na parketu.</p><p>Dodajmo i kako će Zupcu za dva dana započeti i nastavak sezone, a u prvoj ga utakmici čekaju gradski rivali, LA Lakersi. Za taj dvoboj bi trebao biti spreman i branič-šuter Landry Shamet, koji je također prebolio COVID-19.</p><p>Kako izgleda dan u "balonu" u Orlandu, otkrio je drugi Hrvat Dario Šarić prije nekoliko dana.</p><p>- Svaki dan se provjerava temperatura, svaki dan se testiramo. Ako se ne testiraš, nemaš pravo izaći iz sobe sljedeći cijeli dan. Stvarno se vodi računa i puno se novca trebalo uložiti, ali jednostavno, to je NBA - rekao je Šiši za <a href="https://gol.dnevnik.hr/clanak/rubrika/kosarka/dario-saric-za-dnevnik-nove-tv-otkrio-kakav-je-zivot-u-nba-balonu---614526.html" target="_blank">Dnevnik Nove TV</a>.</p><p>Smještaj svih NBA momčadi na istom mjestu omogućio mu je druženje sa sunarodnjacima.</p><p>- Našao sam se dvaput na večeri s Marijom Hezonjom i Lukom Šamanićem, danas je i Ivica Zubac stigao pa ćemo se i s njime naći. Klima je bogomdana, 10-15 puta sam obukao duge hlače i dugu majicu ove godine, tako da mi paše i zadovoljan sam ovdje, a što će biti, teško mi je nagađati, pogotovo zbog ove korone.</p>