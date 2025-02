Zubac odigrao utakmicu sezone i donio pobjedu LA Clippersima!

Hrvatski centar Ivica Zubac je sa 26 koševa, 15 skokova i pet asistencija predvodio LA Clipperse do pobjede 130-110 na domaćem terenu protiv Utah Jazza. Bila je to najučinkovitija utakmica hrvatskog centra u aktualnoj NBA sezoni. Do 26 poena stigao je pogodivši 13 šuteva iz igra, također najviše ove sezone, iz samo 16 pokušaja.

- Bio sam agresivan, znam sam da sam najveći u terenu i puno sam dobivao loptu u reketu. Harden mi je stalno bacao visoke lopte, sjajno je igrati s tipom koji želi dodavati i pronalazi te na otvorenim polaganjima i zakucavanjima. Užitak je igrati s njim - rekao je Zubac u intervjuu na terenu nakon utakmice.

Statistika Ivica Zupca protiv Utah Jazza.

Foto: Sofascore za 24sata

Za pobjednike je 26 poena ubacio i Norman Powell, a odličan je bio i James Harden koji je spojio 23 koša te 17 asistencija. Jordan Clarkson je bio najbolji strijelac gostiju s 24 poena.

Karlo Matković je ubacio šest koševa uz dva skoka u porazu njegovih New Orleans Pelicansa koji su izgubili sa 123-118 na gostovanju kod Sacramenta. Kingse je do pobjede predvodio Domantas Sabonis s 27 poena i 16 skokova. Dario Šarić nije ulazio u igru u pobjedi Denvera 122-105 na gostovanju kod Phoenix Sunsa.

Los Angeles Lakersi su bez LeBrona Jamesa i Luke Dončića svladali pred svojim navijačima Indiana Pacerse sa 124-117, a Anthony Davis je u debiju za Dallas Maverickse postigao 26 koševa te imao 16 skokova, sedam asistencija i tri blokade prije nego što je u trećoj četvrtini napustio teren zbog beskontaktne ozljede donjeg dijela trupa. Dallas je na domaćem terenu svladao Houston sa 116-105.