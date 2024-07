Zubac otkrio kako na Giannisa: 'Pa čuvam ga u svakoj utakmici'

Hrvatska košarkaška reprezentacija protivno mnogim predviđanjima stigla je do finala olimpijskih kvalifikacija u Pireju, samo je jednu pobjedu udaljena od plasmana u Pariz koji bi, kad se u obzir uzme gdje je bila prije godinu dana, bio senzacija svjetskih razmjera.

Nakon poraza od Novog Zelanda slijedilo je novo čupanje živaca, ali i pobjeda protiv Dominikanske Republike 80-77. U nedjelju od 20 sati (RTL) slijedi završni obračun s Grčkom u Dvorani mira i prijateljstva pred oko 14.000 domaćih navijača.

- Pripremit ćemo se što bolje možemo, bit ćemo bolji i ja se nadam da ćemo imati šanse za pobjedu. Vjerujem da možemo puno bolje i moramo puno bolje ako želimo na Olimpijske igre. Sposobni smo to napraviti, pokazali smo to - rekao je Ivica Zubac, najraspoloženiji Hrvat protiv Dominikanaca s 25 koševa, stopostotnim šutem za dva (10/10) i samo jednim promašenim slobodnim bacanjem od njih šest.

Ivica Zubac protiv Dominikanske Republike

Glavno je pitanje uoči finala kako će Hrvatska zaustaviti NBA superzvijezdu Giannisa Antetokounmpa koji je svjež jer je protiv Slovenije igrao 20 minuta i zabio 13 koševa, propustio je utakmicu protiv Egipta, a Dominikanskoj Republici utrpao je 32 koša.

- Nije to tenis, nego košarka - rekao je Mario Hezonja.

- Čuvam ga u NBA-u cijelu karijeru, uvijek ga ja čuvam kada igramo međusobno. Treba biti spreman na kontakt, on će uvijek prvi inicirati kontakt i doći k tebi. Treba uzimati što bolje šuteve i ne gubiti lopte da nam ne trče u leđa, a ako se to dogodi treba napraviti zid da on ne vidi nigdje rupu za prolaz. Oboje igramo fizički dosta agresivno i jedva čekam - poručio je Zubac.

U finalu turnira u Rigi od 18 sati igraju Latvija i Brazil Ace Petrovića, od 20.30 u Valenciji se za mjesto u Parizu bore Španjolska i Bahami, a u ponoć u San Juanu Portoriko i Litva.