Zubac slab u porazu Clippersa

Hrvatski košarkaški centar Ivica Zubac postigao je četiri koša (šut za dva 2-4, slobodna bacanja 0-2) uz sedam skokova, jednu asistenciju i dvije blokade za 23:26 minuta provedenih na parketu u 91-112 domaćem porazu Los Angeles Clippersa od New Orleans Pelicansa.

Zubac je odlično započeo susret, pogodio dva šuta u otvaranju utakmice i zatvorio prilaze svom košu u prvoj četvrtini koja je završila prednošću Clippersa od 25-18. No, u nastavku utakmice nije dobio previše minuta na terenu, a sve do sredine četvrte četvrtine niti loptu u napadu, dok su Pelicansi zagospodarili terenom. Gosti iz New Orleansa su do poluvremena uspjeli izjednačiti, da bi u trećoj četvrtini ostvarili prednost od 11 poena koju su u posljednjih 12 minuta samo još povećavali do +24.

Odličan je kod Pelicansa bio Zion Williamson sa 21 košem, 12 skokova i 7 asistencija, CJ McCollum je ubacio 22, dok je Norman Powell sa 18 ubačaja bio prvo ime Clippersa.

Ovim porazom Clippersi su pali na omjer 2-4, dok su Pelicansi stigli do omjera 4-2.

