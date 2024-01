Zubčić: Bio sam malo ljutit... Ali Marcu Odermattu skidam kapu!

Filip Zubčić (30) završio je peti u veleslalomu koji se u srijedu navečer održao u austrijskom Schladmingu i time nastavio sjajnu formu u toj disciplini.

'Zubo' je u svakom od pet veleslaloma završio u top 5, uz dva postolja iz Alta Badije i Adelbodena. Zahvaljujući odličnim rezultatima Zubčić drži drugo mjesto u poretku veleslalomaša s 285 bodova. Vodeći je neuhvatljivi Marco Odermatt, s maksimalnih 500 bodova, a treći Slovenac Žan Kranjec s 226 bodova.

Foto: LEONHARD FOEGER

Zubčić je zadovoljan prvim dijelom noćnog spektakla u Schladmingu, koji će biti i domaćin slaloma (prva vožnja u 17.45 sati) u četvrtak.

- Odlično je što sam utrku završio u top 5, imam konstantu - komentirao je nakon utrke.

Zubčić: 'Skidam kapu Odermattu'

Zubčić je bio peti nakon prve vožnje s 0,39 sekundi zaostatka za vodećim Manuelom Fellerom. U prvom je laufu podbacio Odermatt, koji je završio tek na 11. mjestu. Švicarac je, zato, sve nadoknadio najboljim vremenom druge vožnje koja ga je odvela do nove pobjede.

Foto: LEONHARD FOEGER

- Bio sam malo ljutit kada sam ušao u cilj... Vidio sam da je Odermatt u vodstvu, vjerovao sam kako će pobijediti ili uzeti drugo mjesto. Tako da, mogao sam pobijediti da sam uspio preuzeti vodstvo. Odermatt je pobijedio u svih pet utrka, skidam mu kapu - podvukao je Zubčić, koji se nedavno razbolio.

Zubčića uhvatila viroza

- Da, uhvatila me viroza prije Kitzbühela (19-21. siječnja). Sad sam u redu, osjetio sam kako nisam na sto posto u drugom laufu. Ipak, ne volim se vaditi na to. Vožnje traju malo više od minute, za to trebam imati snage - ističe Zubčić, koji se osjeća nešto bolje nego prošlog vikenda, ali još uvijek nije na sto posto.

'Zubo' starta kao 16. u slalomu

Zubčića, kao i Samuela Kolegu te Istoka Rodeša, čeka slalom koji će se u četvrtak održati u Schladmingu. Prva je vožnja u 17.45 sati, a druga u 20.45 sati. Zubčić ima startni broj 16, a među prvih 30 krenut će i Kolega te Rodeš.

Foto: LEONHARD FOEGER

- Dečki su imali odlične rezultati, sad se mene čeka. Odgovarat će nam vremenski uvjeti, moguće kako će padati kiša i kako će se soliti staza. Tada puno skijaša bude nervozno, a nama to paše - zaključio je Zubčić.