ZADOVOLJAN JE
Zubčić nakon povratka u bodove u veleslalomu: To je mali korak
Hrvatski skijaš Filip Zubčić (33) zauzeo je četrnaesto mjesto na noćnom veleslalomu Svjetskog kupa u austrijskom Schladmingu, na kojem je pobijedio Švicarac Loic Meillard. Zubčić je odvozio korektno na Planaiu, jednoj od najpoznatijih staza na svijetu, nakon prvog laufa bio je 15., da bi u drugom popravio plasman za jedno mjesto i nakraju bio 14. je s 2.65 sekundi zaostatka za pobjednikom.
Više o veleslalomu u Schladmingu možete pročitati OVDJE.