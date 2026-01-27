Obavijesti

Sport

Komentari 0
ZADOVOLJAN JE

Zubčić nakon povratka u bodove u veleslalomu: To je mali korak

Hrvatski skijaš Filip Zubčić (33) zauzeo je četrnaesto mjesto na noćnom veleslalomu Svjetskog kupa u austrijskom Schladmingu, na kojem je pobijedio Švicarac Loic Meillard. Zubčić je odvozio korektno na Planaiu, jednoj od najpoznatijih staza na svijetu, nakon prvog laufa bio je 15., da bi u drugom popravio plasman za jedno mjesto i nakraju bio 14. je s 2.65 sekundi zaostatka za pobjednikom.

Više o veleslalomu u Schladmingu možete pročitati OVDJE.

NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Ekspresni povratak otpisanog. Plenković gura (tć) za ministra

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Povratak otpisanog ministra. Obvezno cijepljenje protiv HPV-a od 2027. ZdrAVKO je novi digitalni asistent HZJZ-a. Seks skandal u Crnoj Gori. EU i Indija potpisale veliki trgovinski sporazum. Orbanu prijeti stranka Tisza.

Pokretanje videa...

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Ekspresni povratak otpisanog. Plenković gura (tć) za ministra 04:00
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Ekspresni povratak otpisanog. Plenković gura (tć) za ministra | Video: 24sata/Video
e-potpis

Potpisujte PDF dokumente bilo kada i s bilo kojeg mjesta, bez printanja i skeniranja

Inbox pun dokumenata koji čekaju vaš potpis? Uz Fina aplikaciju, dokumente potpisujte elektronički, brzo i sigurno

Pokretanje videa...

e-Potpis Oblak: Potpisujte PDF dokumente bilo kada i s bilo kojeg mjesta, bez printanja i skeniranja 00:53
e-Potpis Oblak: Potpisujte PDF dokumente bilo kada i s bilo kojeg mjesta, bez printanja i skeniranja | Video: 24sata Video
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Primorcu pet puta veća plaća, Ćorić se vraća u četvrtoj ulozi...

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: U novoj rošadi u Vladi bivši ministar gospodarstva i viceguverner HNB-a Tomislav Ćorić vraća se u Banske dvore u četvrtoj ulozi – ministra financija, nakon što je objavljeno da potpredsjednik Vlade Marko Primorac odlazi za jednog od osam potpredsjednika Europske investicijske banke u Luksemburg. Dok će Primorcu plaća narasti više od pet puta, s 4700 na 25 tisuća eura, Ćorić će kao ministar dobivati koju tisuću eura manje od primanja viceguvernera od 7400 eura... Troje mrtvih u crnom vikendu na cestama, od početka mjeseca u prometu poginulo deset ljudi. Thompsonovu kaznenu prijavu protiv gradonačelnika Tomaševića odbacio USKOK. Dalić lakše diše: Baturina igra fantastično, Matanović trpa u kontinuitetu, Juranović se vratio u formu.

Pokretanje videa...

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Primorcu pet puta veća plaća, Ćorić se vraća u četvrtoj ulozi... 03:59
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Primorcu pet puta veća plaća, Ćorić se vraća u četvrtoj ulozi... | Video: 24sata Video
SAŽETAK UTAKMICE

VIDEO Gorica vodila, promašila zicere, pa sve prosula. Varaždin preokretom slavio u Turopolju

GORICA - VARAŽDIN 1-2 Gosti su u odgođenoj utakmici 19. kola HNL‑a preokretom slavili u Turopolju. Domaći su poveli preko Filipovića, no Mamić i Mamut kaznili su promašaje i obrambene pogreške Gorice. Podsjetimo, susret je premješten u Veliku Goricu zbog zaleđenog travnjaka. Varaždin je ovom pobjedom stigao na tri boda do četvrtog mjesta

Pokretanje videa...

Varaždin - Gorica 02:11
Varaždin - Gorica | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom
e-računi

Znate li da se e-računi moraju čuvati u elektroničkom obliku? Pogledajte kako ih arhivirati

Ako koristite uslugu Fina e-račun, ne morate brinuti o arhiviranju, samo upišite ključnu riječ i pregledajte vaš e-račun. Prijavite se odmah!

Pokretanje videa...

Znate li da se e-računi moraju čuvati samo u elektroničkom obliku? Pogledajte kako ih arhivirati 00:35
Znate li da se e-računi moraju čuvati samo u elektroničkom obliku? Pogledajte kako ih arhivirati | Video: 24sata Video

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026