Zubčić o Kristoffersenu: Bahat je, netko će mu zalijepiti šamar

Odradili smo još jedan odličan veleslalom, stvarno sam bio sretan, malo je falilo da budem na postolju, ali nemamo za čim žaliti jer je još jedan vrhunski rezultat iza nas. Opet smo uzeli hrpu bodova i to je stvarno super. Došli smo u Zagreb malo se odmoriti, odraditi koji dan kondiciju te se nadam da ćemo jedan dan na Sljemenu uspjeti trenirati, a u četvrtak idemo u Chamonix, započeo je za HRT trenutno najbolji hrvatski skijaš Filip Zubčić (27).

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Nakon drugog mjesta u veleslalomu 11. siječnja, naš je skijaš nastavio s odličnom formom i u Garmischu doskijao do četvrtog mjesta, bio je na korak do postolja. Filip svaku utrku izgleda sve bolje, a hrvatsko skijanje ponovno ima osvajača medalja.

Foto: GEPA pictures/ Matic Klansek

- U vrhunskoj sam formi, ali nadam se čak da to još nije forma života. Nadam se da će forma života biti kada ću se boriti za Globus, da budem u vrhu u slalomu i veleslalomu, no forma je stvarno na jednom top nivou. Četvrti sam veleslalomaš svijeta ove godine. Nemam za čime žaliti, jako sam sretan. I uspjeli smo i slalom dogurati do jako dobre pozicije. Sada sam 34. na listi, ali četvorica fale tako da ću startati u 30 sljedeći slalom. I to je isto jedan od onih kratkoročnih ciljeva koje sam si postavio - da oko Schladminga i Chamonixa startam među 30 i u tome sam uspio. Idemo jako svaku utrku do kraja i probati što više bodova uzeti - objašnjava Filip.

Osim u veleslalomu, Filip je sve bolji i u slalomu. Bio je 16. u Leviju, u Adelbodenu i Wengenu je bio 18., ali je imao i jednu neugodnost. Naime, verbalno se sukobio s jednim od najboljih skijaša današnjice Henrikom Kristoffersenom. Skijaši su pregledavali stazu uoči druge vožnje, a onda je na Filipa naletio Norvežanin koji mu je u bahatom stilu rekao: Nalaziš se na usranoj stazi. Naravno, naš Zubčić mu nije ostao dužan.

Foto: STEFAN WERMUTH

- Kristoffersen je vodeći, ali ja se nadam se da neće osvojiti Globus, nek' radije uzme Pinturault. Njega nitko previše tamo ne voli, mislim da ga ni Norvežani previše ne vole, koliko mi se čini. On je dosta bahat i arogantan. Čini mi se da se namjerno voli svađati s ljudima, voli kad je nervozan. Posvađao sam se s njime u Wengenu i zato ga sad namjerno ignoriram. Dan utrke nije vrijeme za svađanje jer samog sebe bacim iz fokusa, a njemu možda te stvari i pomažu - objasnio je Filip pa dodao:

- Voli tenzije možda dečko, ja mu to sigurno neću tolerirati da bude bahat i bezobrazan prema meni ili drugim našim reprezentativcima. Bio je bezobrazan i prema Istoku (op.a. Rodešu) u kombiju kad smo išli na proglašenje. Dobro mu je Istok odbrusio i rekao jer je...Mora se dečko malo spustiti na zemlju, nije on tamo Bog i batina. Pokupit' će šamarčinu od nekoga na kraju krajeva - jasan je hrvatski skijaš.