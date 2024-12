Zubčić: Sve sam imao u rukama. Možda sam bio preagresivan...

Filip Zubčić (31) završio je četvrti na veleslalomskoj utrci u Alta Badiji nakon što je ispustio vodstvo iz prve vožnje. Hrvatski skijaš imao je pet stotinki prednosti u odnosu na Alexandera Steena Olsena nakon prvog laufa, ali je ostao bez pobjedničkog postolja u utrci u kojoj je slavio aktualni prvak Marco Odermatt.

'Zubo' je za Odermattom kasnio 93 stotinke, a postolje mu je izmaklo za samo pet stotinki. Treći je tako završio Steen Olsen, dok je na drugom mjestu bio Francuiz Teo Anguenot s 85 stotinki zaostatka.

Foto: Mattia Radoni/IPA Sport / ipa-ag

- Nisam zadovoljan. Mogu reći kako ove sezone nisam bio nezadovoljniji! Vodio sam nakon prve vožnje i sve mi je bilo u rukama. Sreća nije bila faktor, a nažalost nisam uspio. Ušao sam u drugu vožnju hrabro i borbeno, možda su me sitne greške izbacile iz takta. Čestitam dečkima koji su završili na postolju, bili su fenomenalni - rekao je hrvatski skijaš, pa nastavio u dahu...

- Prvi sam put u životu vodio nakon prve vožnje. Možda si to sada malo prebacujem, što to nisam obilježio pobjedom. Milijun puta sam bio u ovim situacijama, hrabro sam se utrkivao, ali to mi nije bilo dovoljno. Postolje mi je malo pobjeglo, ali oko toga se ne sekiram. Često sam bio na trećem mjestu s nekoliko stotinki prednosti u odnosu na četvrtog.

Foto: Mattia Radoni/IPA Sport / ipa-ag

Nervoza ga nije koštala pobjede, kaže.

- Nervoza? Ma, kao i uvijek... Nije velika razlika jeste li prvi s pet stotinki prednosti u odnosu na drugog ili obrnuto. Nemam prevelikih zamjerki, mogao sam gornji staze bolje odskijati, onda bih vjerojatno i završio na postolju. A za pobjedu mi je trebala savršena vožnja.

Uvjeti u Alta Badiji nisu bili idealni.

- Podloga na stazi je danas bila jako teška. Grozno sam se osjećao u prvoj vožnji. Bilo je friškog snijega i podloga je bila zaleđena. Možda sam previše silio i bio agresivan, a tako ne možete na ovakvoj stazi.

Foto: Michael Madrid/REUTERS

Zubčić nema puno vremena za žaljenje. Već sutra, u ponedjeljak, čeka ga slalomska utrka u Alta Badiji. Uz njega će sudjelovati i hrvatski skijaši Istok Rodeš te Samuel Kolega. Prva vožnja je u 10 sati, a druga u 13 sati.