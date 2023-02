Zupčevih 12 poena, Giannis 'podivljao' za veliki preokret

Hrvatski reprezentativni centar Ivica Zubac postigao je 12 koševa (šut za dva 4-7, slobodna bacanja 4-5) uz 13 skokova te po jednu asistenciju i blokadu za 29:14 minuta provedenih u igri, ali Los Angeles Clippersi su izgubili na gostovanju kod Milwaukee Bucksa sa 105-106.

Zubac je tijekom susreta imao velikih problema s osobnim pogreškama jer je morao čuvati iznimno raspoloženog Giannisa Antetokounmpa te je ispao iz utakmice zbog šestog prekršaja 1:47 minuta prije kraja kod vodstva Clippersa 105-104. Antetokounmpo je nakon tog prekršaja pogodio oba slobodna bacanja i doveo svoju momčad u prednost, a do kraja susreta više niti jedan sastav nije uspio poentirati.

Foto: Benny Sieu

Clippersi su sredinom treće četvrtine imali 21 poen prednosti (76-55), no tada se "probudio" Antetokounmpo koji je 28 od svojih ukupno 54 koševa postigao u posljednjih 20 minuta utakmice za veliki preokret.

Uz 54 koša, Antetokounmpo je sakupio i 19 skokova, dok je Khris Middleton dodao 16 za Buckse. Kod Clippersa najefikasniji je bio igrač s klupe Norman Powell sa 26 pogodaka, Kawhi Leonard je dodao 17 uz 11 skokova, ali i katastrofalan šut iz igre od 7-26, a promašio je i dva šuta za vodstvo i eventualnu pobjedu u posljednjih 20 sekundi dvoboja.

Vodeći sastav Zapadne konferencije Denver Nuggetsi na svom su terenu svladali prvake Golden State Warriorse sa 134-117 ponajprije odličnom trećom četvrtinom u kojoj su izgradili prednost dobivši ju sa 35-22. Novu sjajnu partiju odigrao je aktualni dvostruki MVP lige Nikola Jokić sa 22 koša, 16 asistencija i 14 skokova, dok je prvi strijelac Nuggetsa bio Jamal Murray sa 33 ubačaja. Kod Warriorsa, koji su igrali bez Klaya Thompsona i Draymonda Greena, najefikasniji su bili Stephen Curry sa 28 i Jordan Poole sa 22 pogotka.

Foto: Trevor Ruszkowski

Dallas Mavericksi ostvarili su važnu pobjedu u borbi za doigravanje protiv New Orleans Pelicansa svladavši ih na svom parketu sa 111-106, ali mogla bi ih zabrinuti ozljeda Luke Dončića. Odlični Slovenac je morao napustiti utakmicu sredinom treće četvrtine zbog ozljede desne pete koju je zadobio prilikom nezgodnog doskoka i za sada je nepoznato o koliko teškoj se ozljedi radi. A koliko je Dončić važan za Mavse vidjelo se i u ostatku utakmice, on je do svog preranog izlaska postigao 31 koš, a Mavsi su vodili sa 84-57, kada je Dončić napustio utakmicu Pelicansi su umalo napravili veliki preokret iako su pije ovog susreta imali niz od devet uzastopnih poraza, a taj niz je sada produžen na 10. Pelicanse na kraju nije spasilo niti 26 koševa, 9 skokova i 7 asistencija Brandona Ingrama.

Vrlo napeto bilo je u Indianapolisu gdje su Los Angeles Lakersi preokretom stigli do 112-111 pobjede protiv domaćih Pacersa. Pacersi su nakon tri četvrtine vodili sa 96-84, no košem Anthonyja Davisa pola minute prije kraja Lakersi su poveli sa 112-111, da bi posljednju priliku za pobjedu domaćih propustio Buddy Hield promašajem šut za dva iz kuta. Davis je bio najbolji kod Lakersa sa 31 poenom i 14 skokova, LeBron James je dodao 26 uz po sedam skokova i asistencija, dok su najbolji kod Pacersa bili Tyrese Halliburton sa 26 ubačaja i 12 asistencija te Myles Turner sa 20 poena i 13 skokova.

Foto: Trevor Ruszkowski

