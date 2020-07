'Žuti' prosuo ostanak u samo 2 minute: Slomili ga Melnjakovi

Robert Prosinečki je sa Kayserisporom u sudačkoj nadoknadi izgubio jako važnu utakmicu u borbi za ostanak u turskoj prvoj ligi. Rizespor s našim reprezentativcem Melnjakom preokrenuo je u dvije minute (3-2)

<p><strong>Kayserispor </strong>je imao sve na svojoj strani (2-1) samo tri minute prije kraja 90. No, ona izlizana rečenica 'utakmica se igra dok sudac ne fućka kraj' opet je došla na svoje. <strong>Rizespor </strong>je uspio doći do vrijedna tri boda u drugoj i trećoj minuti sudačke nadoknade (3-2) i tako preskočiti <strong>Prosinečkog </strong>i Kayserispor te doći na mjesto koje je sigurno od ispadanja u niži rang.</p><p>Domaćini su poveli u 11. minuti golom <strong>Samua</strong>, a to je bio jedini njihov udarac u okvir u prvom dijelu. Gosti su dominirali terenom u nastavku te u 32. minuti izjednačili preko <strong>Angela</strong>, ali na odmor se otišlo s 1-1 te nisu uspjeli doći do prednosti. Loše je izgledalo nakon što je u 75. minuti Campanharo dobio drugi žuti, odnosno isključujući crveni karton te su gosti igrali s 10 igrača do kraja susreta. </p><p>Ali u 87. minuti uspjeli su povesti. Nespretni faul glavom je u svom šesnaestercu napravio <strong>Diomande</strong>, a loptu je uzeo <strong>Artem Kravets</strong> i zabio za veliku prednost. No, raspad sistema krenuo je pet minuta kasnije. Naš reprezentativac je nakon dugo vremena izišao iz igre prije kraja susreta jer je zamijenjen nakon što su primili gol za 2-1. </p><p>No, bio je to pravi potez trenera <strong>Karamana </strong>jer je u 92. minuti spretno zabio <strong>Garmash</strong>, a samo minutu kasnije je nakon ubačaja iz slobodnog udarca glavom za potpuni preokret zabio Fernandes (3-2). Slavio je tada <strong>Dario Melnjak</strong> sa suigračima, dok su <strong>Mario Šitum</strong> i <strong>Zoran Kvržić</strong> na čelu s <strong>Robertom Prosinečkim</strong> mogli samo tugovati.</p><p>Tri su kola do kraja, a bit će zanimljivo vidjeti rasplet turske lige. </p>