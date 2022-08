'Žutom' ponudili posao: Nisam se nigdje prijavio, zvali su me

Bolivijski nogometni savez prošlog je mjeseca otvorio natječaj za novog izbornika, na koji se javilo gotovo 200 trenera diljem svijeta, a Robert Prosinečki (53) bio je među onima koje je južnoamerička reprezentacija pozvala na klupu.

Bivši hrvatski reprezentativac, trener Crvene zvezde i izbornik BiH bez angažmana je od rastanka s ljubljanskom Olimpijom. Konkurent za posao mu je i Míchel (59), legenda Reala. Procurila su i imena Argentinca Gustava Almirona, Miguela Angela Portugala, Paca Jemeza, Victora Sancheza...

- Ma kakvo prijavljivanje na natječaj, ne znam ni da to postoji - nasmijao se Prosinečki: - Istina je da su me zvali određeni ljudi i pitali jesam li zainteresiran za takav posao. Rekao sam im da mi to zvuči u redu, iako imam pregršt upitnika, ali za početak sam rekao da nisam nezainteresiran - rekao je za Sportske novosti.

Bolivijci su se odlučili na javni natječaj nakon kritika Fife na račun postavljanja ljudi na ključne pozicije u bolivijskom nogometu. Sad žele posao odraditi što je transparentnije moguće. Sljedeća faza je skraćivanje popisa te razgovori s preostalim kandidatima, a plan je da se ime novog izbornika objavi do kraja kolovoza.

Bolivija je triput nastupila na SP-ima (1930., 1950. i 1994.), ali nikada nije ostvarila pobjedu. Osvojila je tek jedan bod. Najveći joj je uspjeh osvajanje Copa Americe 1963., a 1997. osvojila je drugo mjesto, ali je nakon toga na sljedećih devet natjecanja samo jednom prošla skupinu.

Najskuplji je igrač bolivijske nogometne reprezentacije napadač Henry Vaca (24). Vrijedi 800.000 eura, a nastupa za tamošnji Club Deportivo Oriente Petrolero.

