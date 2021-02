Rukometni svijet je ostao bez još jednog velikana. Legendarni Zlatko Saračević (59) preminuo je nakon pobjede njegove Podravke nad Lokomotivom.

Dok su njegove igračice slavile pobjedu nad velikim konkurenticama, Saračević je osjetio slabost. Sarač je poslije utakmice vozio kući trenericu vratarki Barbaru Stančin. Na semaforu mu je pozlilo te je Barbara odmah pozvala Hitnu pomoć, piše Podravski list.

Prevezen je u koprivničku bolnicu, liječnici su ga oživljavali 40 minuta, ali nažalost, mogli su samo proglasiti smrt.

- Uh, ne znam što reći. Doma sam i gutam knedle, svakakve mi misli prolaze kroz glavu. Teško mi je doći do riječi, kakva je on bio dobričina od čovjeka. Ne mogu vjerovati da se nešto tako samo u trenu može dogoditi - kazao nam je potreseni Nikša Kaleb.

Saračević je legenda hrvatskog sporta i čovjek koji je bio temelj naše reprezentacije na samim počecima. Rukometni svijet je u šoku, nemoguće je shvatiti da Zlatka više nema.

- Vraćaju mi se misli na onu generaciju iz Atlante, nema više Iztoka Puca, nedavno je umro i Zlatko Portner, a sada i naš Hamšo. Tako smo nekad, Šprem i ja, znali zvati Saračevića. Kažem, gutam knedle i pravim se da me nitko ne vidi po kući jer su mi oči pune suza. Što god kažem glupo je, bar sam ja uvijek spreman za šalu, ali sada ne mogu ni pričati, užasno se osjećam - kaže Kaleb.

Slavko Goluža je jedan od onih koji je sa Saračevićem igrao u reprezentaciji, a bili su u sjajnim odnosima. Goluža mu je htio čestitati na pobjedi nad Lokomotivom, Zlatko mu se nije javio...

- Vraćao sam se večeras s utakmice i nazvao sam ga da mu čestitam na pobjedi, nije mi se javio - kazao je kroz suze Slavko Goluža.

- Kao dijete me primio u reprezentaciju, ja i Božidar Jović bili smo najmlađi, jako mi je teško, ne mogu pronaći riječi kojim bi opisao kakav je on bio čovjek. Znam da je u zadnje vrijeme teško proživljavao što mu se događalo, da je na njemu bio veliki pritisak, očito je bio preveliki. Stalno smo se čuli, on se veselio svakom mom uspjehu, ja svakom njegovom uspjehu, evo sada ga više nema. Tuga, ogromna tuga - kazao nam je tužni Goluža.

Legendarni Sarač je na klupu Podravke stigao je 2018. godine, prije toga je vodio Zagreb, Zamet te je bio asistent u hrvatskoj reprezentaciji, a kao igrač bio je poznat kao fantastičan desni vanjski s razornom ljevicom.

Uostalom, bio je član reprezentacije koja je 1996. godine u Atlanti senzacionalno osvojila olimpijsko zlato pod vodstvo izbornika Velimira Kljaića.

Nažalost, Hrvatska je ostala bez još jednog velikana.