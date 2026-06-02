BEZ IZGUBLJENOG SETA

Zverev bez problema pobijedio Španjolca za polufinale RG-a...

Foto: STEPHANIE LECOCQ/REUTERS

Zverev ušao u polufinale Roland Garrosa! Nakon pobjede nad Jodarom, postaje glavni favorit za naslov. Može li napokon osvojiti Grand Slam

Alexander Zverev, 29-godišnji njemački tenisač, prvi je polufinalist ovogodišnjeg Roland Garrosa, Grand Slam turnira u Parizu, nakon četvrtfinalne pobjede 7-6(3), 6-1, 6-3 protiv deset godina mlađeg Španjolca Rafaela Jodara.

Zverev nastavlja put prema cilju, a to je premijerni naslov pobjednika na nekom od četiri Grand Slam turnira. Nedolaskom Carlosa Alcaraza na turnir, a potom zbog ispadanja Jannika Sinnera i Novaka Đokovića, upravo je Zverev postao prvi favorit u Parizu.

Foto: GUGLIELMO MANGIAPANE/REUTERS

Zverev je u karijeri tri puta igrao finale na Grand Slam turnirima, ali i dalje čeka premijernu titulu. Gubio je završne mečeve na US Openu 2020., Roland Garrosu 2024. i na Australian Openu prošle godine.

U meč je odlično ušao Jodar koji je poveo 5-2 te je bio na korak do osvajanja prvog seta što je moglo potencijalno stvoriti daleko veće probleme papirnatom favoritu Zverevu. Njemački tenisač je uspio izbjeći takav scenarij. Vratio se na 5-5, a potom je u tie-breaku od 3-3 nanizao četiri poena i poveo s 1-0 u setovima.

Oslobodio se krajem prvog seta Zverev u igri te je osim tradicionalno odličnog servisa sve bolje funkcionirala njegova igra s osnovne linije. Sve je teže Jodar držao ritam s agresivnim Nijemcem koji je u drugom setu projurio do 6-1 i time se dodatno približio prolasku u polufinale.

Foto: STEPHANE MAHE/REUTERS

Odmah na startu trećeg seta Zverev je napravio break i potom ga rutinski čuvao do kraja. Posljednju šansu Jodar je imao kod 3-4, ali nije iskoristio jednu break priliku. Točnije, as udarcima Zverev se iskoprcao iz te neugodnosti. Zverev će u polufinalu igrati protiv pobjednika meča u kojem se, u utorak navečer, sastaju Brazilac Joao Fonseca i Čeh Jakub Menšik. U srijedu su na rasporedu preostala dva četvrtfinalna dvoboja. Kanađanin Felix Auger-Aliassime će igrati protiv Talijana Flavija Cobollija, dok će se u talijanskom derbiju sučeliti dvojica Mattea, Arnaldi protiv Berrettinija.

