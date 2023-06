Zverev i tenisači s dijabetesom više neće morati u toalet: Sami si mogu dati inzulin na odmoru

Njemački tenisač Alexander Zverev (26, ATP 23.) izgubio je u polufinalu Roland Garrosa od Caspera Ruuda (24, ATP 4.) s 3-0 u setovima (6-3, 6-4, 6-0), a u tom dva sata dugom meču uspio je bez problema izdržati bez prijeko potrebnog mu inzulina. Nije si ga trebao dati na terenu, napravio je to u svlačionici u pauzi između setova, ali sad se više neće trebati 'skrivati'.

Naime, potaknuti tekstom o spomenutoj situaciji i svojevrsnoj diskriminaciji njemačkog tenisača kolege s portala nainzulinu.com brojnim su mailovima i s pomoću predstavnika jednog od glavnih sponzora Roland Garrosa izvršili pritisak na Francuze, a prema informacijama njemačkih medija, više ne bi trebali imati problema s tim.

Foto: SportKlub/screenshot

Mogli su to iskoristiti u svrhu podrške osobama koje se bore s dijabetesom, stati uz Zvereva i pokazati primjer da i osobe s takvom bolešću mogu doći do najviših svjetskih razina te da ih njihov problem ne treba obeshrabriti, ali odlučili su se za pogrešan način. Doduše, barem su shvatili pogrešku te je sad Međunarodna teniska federacija dopustila Zverevu, ali i svim tenisačima i tenisačicama s dijabetesom, unošenje inzulina između gemova kako ne bi imao problema na terenu.

Na Mastersu u Madridu pokazao je Alexander kako je sve to normalno, a mnoga djeca koja su se kao i on odmalena morala uhvatiti u koštac s dijabetesom, u njemu mogu vidjeti uzor. Jer u tom ubrizgavanju inzulina nema ništa loše i sramotno, već je to najnormalnija stvar te se nemaju razloga skrivati.