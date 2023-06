Zverev boluje od dijabetesa, a na RG-u si ne smije dati inzulin: Mora odlaziti na pauze za toalet

Prije mjesec dana u Madridu je Alexander Zverev (26, ATP 27.) na meču protiv Davida Goffina (32, ATP 107.) u pauzi između gemova izvadio injekciju s inzulinom i u butinu si dao potrebnu dozu, ali to ne može napraviti na zemljanom Grand Slamu jer su tako odlučili organizatori.

- Rekli su mi da moram napustiti teren i da će mi se to računati kao pauza za toalet. A takvih pauza imamo samo divije po meču, dok u pet setova ponekad inzulin moram ubrizgati četiri ili pet puta. To znači da mi ne dozvoljavaju nešto neophodno za moje zdravlje i život - objasnio je Zverev.

Na Roland Garrosu su posebno rigorozni. Osim što mu nisu dozvolili da ubrizgava inzulin na terenu i tako si pomogne u borbi s dijabetesom tipa 1, ne dopuštaju mu ni da to radi sam.

Foto: SportKlub/screenshot

- Nadzornik koji nije znao za ovo ušao je u prostoriju, uspaničio se i rekao da to ne mogu napraviti. Da mora doći doktor i ubrizgati mi injekciju. Na to sam mu odgovorio da imam dijabetes od treće godine i točno znam što radim. No, samo mi je odgovorio da to radi liječnik. Rekli su da izgleda čudno kad to radim na terenu, ali ako to ne napravim, život će mi biti u opasnosti. A sama diskusija nema smisla - zaključio je.

Ispred njemačkog tenisača je četvrtfinale natjecanja u kojem će igrati protiv argentinskog tenisača Tomasa Martina Etcheverryja (23, ATP 49.).