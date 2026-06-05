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NA ROLAND GARROSU

Zverev savladao Menšika i ide po prvu titulu na Grad Slamu

Piše HINA,
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Zverev savladao Menšika i ide po prvu titulu na Grad Slamu
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Foto: Benoit Tessier

Zverev opet u finalu, ali traži prvu Grand Slam krunu! Menšika slomio u četiri seta i igra četvrto veliko finale nekog Grand Slam turnira

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Alexander Zverev, 29-godišnji njemački tenisač, plasirao se u finale Roland Garrosa, Grand Slam turnira na pariškoj zemlji, nakon polufinalne pobjede protiv Čeha Jakuba Menšika od 7-5, 6-2, 3-6, 6-3.

Zverev je izborio četvrti nastup u finalima Grand Slam turnira, a u prethodna tri slučaja uvijek je gubio završni meč za titulu. Sve je počelo izgubljenim finalnim dvobojem protiv Austrijanca Thiema na US Openu 2020. u pet setovima. Igrao je Zverev pet setova i u finalu Roland Garrosa prije dvije godine kada je poražen od Carlosa Alcaraza, a izgubio je i finale Australian Opena prošle godine.

French Open
Foto: Benoit Tessier

U nedjeljnom finalu Zverev čeka talijanskog tenisača, pitanje je hoće li to biti Flavio Cobolli ili Matteo Arnaldi koji igraju u nastavku dana drugi polufinalni dvoboj.

Premda je od početka Menšikov servis bio pod pritiskom prvi je do break prilika došao 20-godišnji češki igrač. Tri ih je imao kod vodstva 4-3, ali niti jednu nije iskoristio. Zverev je po tom pitanju bio konkretniji. Svoju je šansu kod 5-5 iskoristio i nakon jednog sata odservirao za 7-5.

French Open
Foto: Benoit Tessier

Osvajanje prvog seta dodatno je oslobodilo Zvereva u igri. Djelovao je sve sigurnije i preciznije pa je u drugoj dionici do breaka došao kod 1-1, a potom je i kod 4-2 oduzeo servis suparniku za potvrdu vodstva od 2-0 u setovima.

Početkom treće dionice Menšik je zatražio liječničku pomoć zbog problema s vratom, ali to ga nije zaustavilo na putu do osvajanja trećeg seta. Sjajno je u tom periodu meča Menšik odigravao skraćene lopte koje su mu donijele break i 6-3 u trećem setu.

Izgubljeni set uopće nije utjecao na Zvereva koji je četvrti otvorio s 3-0, a prednost breaka je čuvao do samog kraja i zasluženog plasmana u nedjeljni finalni meč.

Bez obzira na poraz polufinale Menšiku ostaje najbolji rezultat u karijeri na Grand Slam turnirima, uz osvojeni ATP Masters 1000 turnir u Miamiju 2025. godine.

Roland Garros, polufinala tenisača:

Alexander Zverev (Njem/2) - Jakub Menšik (Češ/26) 7-5, 6-2, 3-6, 6-3

Matteo Arnaldi (Ita) - Flavio Cobolli (Ita/10) kasnije

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