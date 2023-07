Zvezda razbila Fiorentinu, Delije fantazirale koreografijom tenka 'Kad se vojska na Kosovo vrati'

Više od 35.000 ljudi na prijateljskoj utakmici na beogradskoj Marakani, kulisa kao da se igra Liga prvaka. I veliko slavlje domaćih u srijedu.

Srpski prvak Crvena zvezda potukao je do nogu finalista Konferencijske lige Fiorentinu 5-0 uz svih pet golova do 26. minute, a moglo ih je biti i još barem tri samo do kraja prvog dijela.

Iako je Fiorentina daleko od idealne forme jer talijansko prvenstvo počinje tek za tri tjedna, "petarda" je daleko odjeknula. Pogotovo u medijima iz susjedne zemlje.

- Iskreno, ne sjećam se da sam ikad ovako nešto doživio. Naravno, sretni smo zbog rezultata, ali moramo još puno toga unaprijediti jer nas ono pravo tek očekuje - kazao je Izraelac Barak Bahar, trener Zvezde.

Dva gola zabio je Peter Olayinka, Nigerijac koji je stigao iz Slavije Prag, a po jedan Jean-Philippe Krasso, Mirko Ivanić i Osman Bukari iz penala.

Nakon trećeg gola Ivanića u 14. minuti Delije su podigle skandaloznu koreografiju tenka s bojama srpske zastave uz prijeteći transparent "Kad se vojska na Kosovo vrati".

Hrvatski nogometaš Josip Brekalo igrao je od 59. minute.