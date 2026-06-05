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SJAJNI YAMAL

Zvijezda Barcelone proglašena najboljim igračem prvenstva

Piše HINA,
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Zvijezda Barcelone proglašena najboljim igračem prvenstva
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Foto: Albert Gea

Tijekom sezone Lamine Yamal je postao prvi igrač u povijesti koji je tri puta osvajao nagrade za igrača mjeseca. Sezonu je završio sa 16 ligaških pogodaka

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Lamine Yamal, 18-godišnji nogometaš Barcelone, proglašen je za najboljeg igrača španjolske La Lige u prošloj sezoni, u kojoj je njegova momčad osvojila naslov prvaka.

Tijekom sezone Lamine Yamal je postao prvi igrač u povijesti koji je tri puta osvajao nagrade za igrača mjeseca. Sezonu je završio sa 16 ligaških pogodaka, po čemu je bio prvi klupski strijelac, a tome je dodao i 11 asistencija.

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Foto: Miguel Vidal
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Ukupno je bio četvrti strijelac La Lige, pogodak iza trećeplasiranog hrvatskog napadača Ante Budimira iz Osasune.

Zbog ozljede tetive koljena Lamine Yamal nije igrao u samoj završnici sezone, ali će sa španjolskom reprezentacijom otputovati na Svjetsko prvenstvo gdje se od njega također očekuje da bude jedan od najboljih igrača turnira.

„On je stalna glavobolja za sve suparničke obrane“, objavila je između ostalih Barcelona povodom ovog izbora.

Trenerom godine je proglašen Nijemac Hansi Flick, strateg Barcelone.

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