UOČI HRVATSKE

Zvijezda Brazila: Hrvatska je na najvišoj nogometnoj razini...

Piše HINA,
Admiral

Brazilski napadač Matheus Cunha ne smatra prijateljsku utakmicu s Hrvatskom potencijalnom osvetom za poraz u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva 2022., nego kao priliku za pobjedu i dobru pripremu uoči ovogodišnjeg SP.

"Ne može se gledati kao osveta. Mi to vidimo kao priliku i želimo izaći iz utakmice kao pobjednici. Jer ne postoji druga misao u ovom dresu osim pobjede na utakmici", rekao je 26-godišnji napadač Manchester Uniteda tijekom konferencije za novinare održane u ponedjeljak u Orlandu.

Hrvatska je prije četiri godine pobijedila Brazil u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva boljim izvođenjem jedanaesteraca, nakon što je susret završio 1-1.  Ove dvije momčadi ponovo će se sučeliti u noći s utorka na srijedu, u 2 sata po hrvatskom vremenu, u američkom gradu Orlandu. Cunha je pohvalio Hrvatsku i također spomenuo Francusku, koja je pobijedila Brazil rezultatom 2-1 u prijateljskoj utakmici održanoj prošlog tjedna, također u SAD-u.

"Hrvatska i Francuska su reprezentacije koje su na najvišoj razini svjetskog nogometa. Normalno, nemamo toliko iskustva u ovakvim utakmicama jer igramo unutar južnoameričkog nogometa pa je divno imati ovu priliku“, rekao je Cunha iza kojeg je 20 nastupa za Brazil.

Naglasio je da poraz od viceprvaka svijeta Francuske nije poljuljao samopouzdanje u ekipi. .

"Ništa se nije promijenilo. Vi novinari i mi igrači imamo istu ideju što učiniti. Želimo biti prvaci svijeta, kao veliki idoli. Bez obzira na poraz, koji nas je razočarao, mirni smo jer znamo svoj put. Ništa se nije promijenilo. Dobro je znati da imamo veliki prostor za napredak“, izjavio je.

Cunha, koji je ove sezone odigrao 30 utakmica za Manchester United i zabio 7 golova, ukazao je na vezni red Hrvatske.

„Francuska nam se suprotstavila stilom sličnim našem, s četiri igrača u napadu, a Hrvatska ima malo drugačiji stil igre, s nešto kompaktnijim veznim redom. Bit ćemo spremni za borbu na toj sredini terena bez da gubimo svoj identitet. Igrat ćemo, dakle, ofenzivno s puno napadača, ali strukturiranije“, rekao je.

Upitan hoće li Brazilci biti pod pritiskom tijekom utakmice s Hrvatskom, s obzirom da je to njihova posljednja utakmica prije nego izbornik Carlo Ancelotti objavi popis putnika za Svjetsko prvenstvo, Cunha je odgovorio:

„Ovo je utakmica koja nas motivira s različitih aspekata“.

„Utakmica s Hrvatskom je jedinstvena prilika za igranje takve utakmice, približava se Svjetsko prvenstvo, igrači se žele izboriti za mjesto na prvenstvu, dokazati se u dresu Brazila na svjetskoj razini…Dakle, to je jedna mješavina razloga koja nas motivira“, rekao je.

„Nadam se da ćemo iskoristiti tu priliku i pobijediti“, zaključio je.

Svjetsko prvenstvo počinje za nešto više od dva mjeseca u SAD-u, Kanadi i Meksiku.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

