Sterling je u karijeri igrao za četiri engleska velikana - Manchester City, Liverpool, Arsenal i Chelsea, a prošle je sezone odigrao 28 utakmica i zabio jedan gol, uz pet asistencija. Ove sezone još nije nastupio.
Zvijezda Chelseaja otjerala naoružane provalnike iz kuće!
Pomalo zaboravljeni Raheem Sterling (30) postao je apsolutni junak. Otjerao je provalnike naoružane nožem koji su ušli u njegovu kuću dok je bio doma sa zaručnicom i djecom!
Dok se spremao gledati utakmicu Chelseaja i Wolverhamptona, čuo je provalnike kako su ušli u kuću kroz gornji kat. Prvotno je zaštitio partnericu Paige i djecu Thiago (8) i Thaija Cruza (6), a potom se zaputio prema katu. Uspio ih je otjerati iz kuće bez da su uspjeli išta ukrasti, pišu Englezi.
Zanimljivo, ovo je drugi put da su Sterlingu provalili u kuću. Prvi put to se dogodilo za vrijeme Svjetskog prvenstva 2022. kada se Englez čak morao vratiti sa Svjetskog prvenstva. Tada je uoči utakmice sa Senegalom u osmini finala hitno morao odletjeti kući i biti sa svojom obitelji.
