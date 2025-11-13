Zvijezda Chelseaja otjerala naoružane provalnike iz kuće!

Pomalo zaboravljeni Raheem Sterling (30) postao je apsolutni junak. Otjerao je provalnike naoružane nožem koji su ušli u njegovu kuću dok je bio doma sa zaručnicom i djecom!

Dok se spremao gledati utakmicu Chelseaja i Wolverhamptona, čuo je provalnike kako su ušli u kuću kroz gornji kat. Prvotno je zaštitio partnericu Paige i djecu Thiago (8) i Thaija Cruza (6), a potom se zaputio prema katu. Uspio ih je otjerati iz kuće bez da su uspjeli išta ukrasti, pišu Englezi.

Zanimljivo, ovo je drugi put da su Sterlingu provalili u kuću. Prvi put to se dogodilo za vrijeme Svjetskog prvenstva 2022. kada se Englez čak morao vratiti sa Svjetskog prvenstva. Tada je uoči utakmice sa Senegalom u osmini finala hitno morao odletjeti kući i biti sa svojom obitelji.

Sterling je u karijeri igrao za četiri engleska velikana - Manchester City, Liverpool, Arsenal i Chelsea, a prošle je sezone odigrao 28 utakmica i zabio jedan gol, uz pet asistencija. Ove sezone još nije nastupio.