Supruga me probudila oko ponoći i počela plakati. Bio sam u šoku, govorio je nogometaš Manchester Cityja Oleksandr Zinčenko (25) na početku emotivnog intervjua za BBC.

Ukrajinski reprezentativac proživljava teške trenutke nakon što je Rusija 24. veljače napala njegovu domovinu. Stotine civila gine, gradovi su teško oštećeni, a invaziji se ne nazire kraj.

- Najteži je trenutak kad umire netko iz tvoga kruga ljudi, zbog toga se osjećaš loše. Ali ovo... Ovo je još gore od toga - kazao je Zinčenko.

Prošlu subotu nije ulazio u igru protiv Evertona, no u utorak je smogao snage i kao kapetan poveo City do pobjede u FA Cupu protiv Peterborougha. Profesionalac je, ali ne može maknuti iz glave ono što proživljavaju njegovi sunarodnjaci.

- Stalno plačem, već tjedan dana, i ne brojim dane. Čak i kad se odvezem iz trening centra, nije važno gdje, samo odjednom počnem plakati. Sve mi je u glavi. Zamisliš mjesto gdje si rođen, gdje si odrastao. A sad je to sravnjeno sa zemljom.

Zinčenko je rođen u gradu Radomišlu između Žitomira i Kijeva, gdje traju žestoke borbe ruskih okupatora i ukrajinske obrane. Neki njegovi prijatelji ostali su u zemlji boriti se.

- Bit ću iskren. Da mi nije kćeri i obitelji, bio bih tamo. Rođen sam takav. Poznajem svoj narod i njegov mentalitet, svi ljudi misle jednako. Ponosan sam što sam Ukrajinac i bit ću do kraja života - rekao je Zinčenko kroz suze i nastavio

- Kad gledate ljude kako se bore za svoje živote... Oni bi radije umrli i umrijet će prije nego što će odustati.

Dobio je veliku podršku navijača u Engleskoj i međunarodne javnosti.

- Tako sam zahvalan svim ljudima na podršci koju dobivam. Nisam mislio da će biti baš takva. Cijenim to. Dobivam puno poruka od dečki iz Ukrajine i pitaju me za videe podrške. Ljudi gledaju TV, ljudi gledaju nogomet i svi mogu vidjeti te stvari. Puno im to znači. Kao da im govore da ne odustanu, a znam da moj narod neće.

'Rusi imaju lažne prosvjede'

Prati ga više od 1,6 milijuna ljudi na Instagramu. Konstantno objavljuje poruke vezane uz rusku invaziju.

- Moja je misija pokazati ostatku svijeta pravu istinu, što se sad događa u Ukrajini. Razgovarao sam s mnogim ljudima koji su na našoj strani, kažu da je način kako nas ruske televizije pokazuju smiješan. Želim pokazati svijetu što se događa. U nekoliko gradova Ukrajine Rusi imaju lažne prosvjede, govore "želimo biti s Rusijom" i takve stvari - kaže Zinčenko i dodaje:

- Mogu vam pokazati milijun slika, milijun videa, što sad čine. Mogu vam pokazati svaki grad u mojoj zemlji koji su uništili. Ljudi gladuju, spavaju po podu, u bunkerima, nemaju normalan život.

To mu je, kaže, bio okidač za ovaj intervju.

- Nekoliko dana sam razmišljao trebam li govoriti ili ne. Ali samo sam htio poslati poruku svijetu da ne ignorira ovo. Moramo zaustaviti rat!

'Čega se bojite?'

No ne izražavaju mu svi kolege podršku. Nitko od ruskih reprezentativaca nije se usprotivio invaziji, a Artem Dzjuba čak je kritizirao Fifu i Uefu zbog suspenzije i istaknuo da je ponosan što je Rus.

- Iznenađen sam što nitko, ma nijedan čovjek od svih njih nije rekao bilo što. Ruski reprezentativci imaju puno pratitelja na Instagramu, Facebooku, mogli su barem poslati nekakvu poruku da se rat zaustavi, ljudi ih mogu čuti - kazao je Zinčenko.

- Znam da se boje. Ali čega? Neće ništa napraviti s njima. Mogu barem reći svoje mišljenje, a ne ignorirati ga. Ne znam zašto to rade...