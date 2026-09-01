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IMA ARITMIJE

Zvijezda Napolija ima problema sa srcem, mjesec dana pauzira

Piše HINA,
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Zvijezda Napolija ima problema sa srcem, mjesec dana pauzira
Foto: Davide Casentini/IPA Sport / ipa-agency.net
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Šok za Napoli: McTominay mjesec dana izvan terena zbog srčanih problema i operacije. Blaga aritmija brine navijače, a klub gubi ključnog asa

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Napoli, aktualni doprvak talijanske Serie A, službeno je objavio da će idućih mjesec dana biti bez škotskog nogometaša Scotta McTominayja. Napoli je objavio da 29-godišnji vezni igrač ima manjih srčanih problema, ali se oni moraju riješiti operativnim zahvatom zbog čega se očekuje njegov izostanak iz momčadi idućih trideset dana. U pitanju je blaga aritmija koja uzrokuje nepravilan rad srca.

Serie A - Genoa v Napoli
Foto: MATTEO CIAMBELLI

McTominayju je Napoli drugi klub u karijeri nakon Manchester Uniteda. Na jug Italije je stigao 2024. godine te je od tada ponajbolji igrač Napolija i vrlo važan u svim uspjesima koji su uslijedili proteklih sezona.

Ovu je prvenstvenu sezonu Napoli otvorio gostujućom pobjedom kod Genoe od 2-0 te domaćim porazom 1-2 od Coma. McTominay je u dresu Napolija dosad odigrao 69 prvenstvenih utakmica uz 22 gola.

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