Šok za Napoli: McTominay mjesec dana izvan terena zbog srčanih problema i operacije. Blaga aritmija brine navijače, a klub gubi ključnog asa
Zvijezda Napolija ima problema sa srcem, mjesec dana pauzira
Napoli, aktualni doprvak talijanske Serie A, službeno je objavio da će idućih mjesec dana biti bez škotskog nogometaša Scotta McTominayja. Napoli je objavio da 29-godišnji vezni igrač ima manjih srčanih problema, ali se oni moraju riješiti operativnim zahvatom zbog čega se očekuje njegov izostanak iz momčadi idućih trideset dana. U pitanju je blaga aritmija koja uzrokuje nepravilan rad srca.
McTominayju je Napoli drugi klub u karijeri nakon Manchester Uniteda. Na jug Italije je stigao 2024. godine te je od tada ponajbolji igrač Napolija i vrlo važan u svim uspjesima koji su uslijedili proteklih sezona.
Ovu je prvenstvenu sezonu Napoli otvorio gostujućom pobjedom kod Genoe od 2-0 te domaćim porazom 1-2 od Coma. McTominay je u dresu Napolija dosad odigrao 69 prvenstvenih utakmica uz 22 gola.
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