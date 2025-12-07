Zvijezda premierligaša u centru pažnje, ali ne zbog nogometa

Igrač Tottenhama Yves Bissouma (29) ponovno je u centru pažnje, ali ne zbog nogometnih nastupa, već radi udisanja dušikovog oksida. Malijac je već jednom opominjan zbog takvog postupka od Spursa nakon što je u kolovozu 2024. na Snapchatu objavio sličan video.

Foto: Yui Mok/PRESS ASSOCIATION

Ovog puta razotkrila ga je djevojka koju je početkom studenog pozvao na zabavu. Veznjak joj je poslao video u kojem se jasno vidi kako udiše dušikov oksid, bez obzira što mu je klub, ali i zakon Ujedinjenog Kraljevstva, prethodno zabranio da to radi. Zbog svega je pokrenuta interna istraga unutar londonskog kluba. Prečesto korištenje dušikovog oksida može dovesti do određenih poremećaja u mozgu, depresije, gubitka pamćenja, inkontinencije, halucinacija i oštećenja živaca.

Foto: John Walton/PRESS ASSOCIATION

U Ujedinjenom Kraljevstvu zakoni su postroženi 2023. godine, a s time i korištenje dušikovog oksida čija se upotreba proširila i počela izazivati ovisnost. Posljedice za učestalo korištenje 'plina za smijanje' mogu biti do dvije godine za korisnike i do čak 14 godina za dilere. Dušikov oksid ima brojne medicinske primjene, posebno u anesteziji i borbi protiv boli, kao i u prehrambenom i automobilskom sektoru.

Foto: John Walton/PRESS ASSOCIATION

Bissouma je imao težak početak sezone u kojem ga je zbog nediscipline Thomas Frank izbacio iz momčadi te rekao da se uvijek može vratiti u ekipu ako pokaže ozbiljnost i spremnost. U procesu vraćanja povjerenja Spursovog trenera ozlijedio je gležanj na reprezentativnim obvezama što mu je dodatno zakompliciralo situaciju.

Foto: John Walton/PRESS ASSOCIATION

Nogometaš je s društvenih mreža obrisao bilo kakvu poveznicu s Tottenhamom. Ugovorom je uz klub vezan do kraja sezone, a na Transfermarktu vrijedi 20 milijuna eura. Prošle sezone bio je jedan od ključnih igrača Angea Postecogloua u pohodu na Europsku ligu, a moguće je da će ga londonski klub prodati ove zime dok na njemu još mogu nešto zaraditi.