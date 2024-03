Zvijezda PSG-a zgrozila sve: On zarađuje 19 mil. € godišnje, a njegova djeca žive bez struje?!

PREPOZNALI KVALITETU Engleski velikan dovodi Hrvata? 'Omiški čudotvorac' dobio je ponudu života: 'To je normalno' Plus+ Ivan Porobija kaže: Ugovor mi istječe na ljeto, postoji interes nekoliko renomiranih klubova iz najvećih svjetskih liga, za koje ste očito i vi čuli, no to je i normalno u svijetu nogometa