Zvijezda ragbija šokirala Otok: 'Imam HIV. Prošao sam pakao'

Gareth Thomas (45), jedan od najpoznatijih britanskih ragbijaša, priznao je u subotu kako je pozitivan na virus HIV-a. Čovjek koji je 2009. otkrio kako je homoseksualac ponovno je uzburkao tamošnju javnost.

- Ljudi su mi prijetili, govorili su da će odati moju tajnu. To je bolesno, prolazio sam kroz pakao. Ucjenjivali su me, a kako vas ucjenjuju zbog loših stvari, to je rezultiralo osjećajem srama - rekao je bivši reprezentativac Walesa u intervjuu za Mirror.

- Živim s tom tajnom godinama. Osjećao sam sram, a čuvanje tako velike tajne uzelo je svoj danak. Bojao sam se da će me ljudi osuđivati i tretirati kao gubavca zbog neznanja.

Kad je saznao da boluje od tog virusa, prolazio je kroz jako teško razdoblje.

- Mislio sam da ću odmah umrijeti, osjećao sam kao da prema meni juri vlak 500 na sat. Nisam to očekivao, razmišljao sam o tome koliko mi je još ostalo života - rekao je Thomas i dodao:

- Bio sam na tamnom mjestu, osjećao sam se suicidalno. Razmišljao sam o tome da se bacim s litice. Puno ljudi živi u strahu i sramu jer ima HIV, ali sad odbijam biti jedan od njih.

Zbog ucjena je dijagnozu otkrio obitelji.

- Trebamo razbiti stigme jednom zauvijek. Govorim javno jer želim pomoći drugima i učiniti razliku. Ima toliko krivih predodžbi, zastarjelih mišljenja i netočnih informacija na internetu o HIV-u.

- Liječnici mi govore "Ne guglaj što će ti se dogoditi ako imaš HIV". Zbog lijekova koje trošim virus nije prenosiv. Nema mogućnosti prenošenja na bilo koji način - krvlju, slinom ili spolnim odnosom. Nikad neću biti ponosan što sam HIV pozitivan, ali prihvaćam to i u redu je.

Thomas je bio u braku s Jemmom koju je upoznao dok su oboje još bili tinejdžeri. No rastali su se 2009., kad je Gareth priznao da je gay. A u posljednjem je intervjuu otkrio da ima muža Stephena koji, kako kaže, nema HIV i da živi s njim i njegovom kćeri Annom u Bridgendu u Walesu.

- Zajedno smo četiri i pol godine i rekao sam mu za svoju dijagnozu u ranoj fazi veze. On nije navikao na medijsku pažnju, ali voli me i podržava 100 posto. U svakodnevnom životu više ne spominjemo HIV jer za tim nema potrebe. Pod kontrolom je - kaže Gareth Thomas.

Što je HIV, a što AIDS?

HIV (virus humane imunodeficijencije) je virus koji napada imunološki sustav, tjelesnu zaštitu protiv bolesti. Ostaje u oboljelom do kraja života, ali terapijom se može držati pod kontrolom.

Bez odgovarajuće liječničke skrbi i lijekova, ljudi s HIV-om mogu razviti AIDS, napredniji stadij infekcije, s kojim se imunološki sustav ne može boriti protiv infekcije. Ljudi s AIDS-om imaju HIV i najmanje jednu od ozbiljnih bolesti poput tuberkuloze, upale pluća i karcinoma.

AIDS je opasan po život, ali ako se HIV rano dijagnosticira i lijekovima drži pod kontrolom, neće dovesti do AIDS-a. Zato je važno rano se testirati ako ste u rizičnoj skupini, piše Daily Mail.