Obavijesti

Sport

Komentari 0
POGLEDAJTE VIDEO

Zvijezda Reala odvela Maroko do četvrtfinala Kupa nacija

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Zvijezda Reala odvela Maroko do četvrtfinala Kupa nacija
Foto: Amr Abdallah Dalsh

Brahim Diaz srušio Tanzaniju golom iz mrtvog kuta i odveo Maroko u četvrtfinale Afričkog kupa nacija! Napeta utakmica, ali Diaz je sve riješio briljantnim potezom

Brahim Diaz zabio je četvrti gol za Maroko na Afričkom kupu nacija i odveo domaćine u četvrtfinale pobjedom od 1-0 u osmini finala nad Tanzanijom u Rabatu.

U vrlo nervoznoj utakmici Maroko je dominirao u posjedu lopte, ali i Tanzanija je imala neke prilike,a Simon Msuva i Feisal Salum promašili su sjajne prilike za Istočnofrikance pri rezultatu 0-0.

CAF Africa Cup of Nations - Morocco 2025 - Round of 16 - Morocco v Tanzania
Foto: Amr Abdallah Dalsh

Kapetan Maroka Achraf Hakimi u 60. minuti je pogodio gredu, a samo četiri minute kasnije dodao je Diazu loptu na desnoj strani kaznenog prostora, a igrač Real Madrida je iz mrtvog kuta pogodio gol kada je većina očekivala centaršut.

Gol pogledajte OVDJE.

Taj Diazov pogodak osigurao je Marokancima mjesto u četvrtfinalu i susret 9. siječnja s pobjednicima druge nedjeljne utakmice između Južne Afrike i Kameruna.

Subota, 3. siječnja
Senegal - Sudan 3-1
Mali - Tunis 1-1 (3-2 na penale)

Nedjelja, 4. siječnja
Maroko - Tanzanija 1-0
(20:00, Rabat) Južna Afrika - Kamerun

Ponedjeljak, 5. siječnja
(17:00, Agadir) Egipat - Benin
(20:00, Fez) Nigerija - Mozambik

Utorak, 6. siječnja
(17:00, Rabat) Alžir - DR Kongo
(20:00, Marakeš) Obala Bjelokosti - Burkina Faso

Raspored četvrtfinala

Petak, 9. siječnja

(17:00, Tanger) Senegal - Mali
(20:00, Rabat) Maroko - Južna Afrika ili Kamerun

Subota, 10. siječnja

(17:00, Marakeš) Nigerija ili Mozambik - Alžir ili DR Kongo Kongo
(20:00 premijer, Agadir) Egipat ili Benin - Obala Bjelokosti ili Burkina Faso

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Uf, ovo boli! Glumica filmova za odrasle javno je osramotila Ikera Casillasa
ON JU TUŽIO

FOTO Uf, ovo boli! Glumica filmova za odrasle javno je osramotila Ikera Casillasa

Legendarni golman Real Madrida Iker Casillas našao se u žiži španjolske javnosti. Pornoglumica Claudia Bavel, s kojom se viđao neko vrijeme, otkrila je kako je loš u krevetu, a on ju je odlučio tužiti
UŽIVO Transferi: Istra je dovela pojačanje iz susjedne Slovenije
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Istra je dovela pojačanje iz susjedne Slovenije

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Ako će sve biti kao i prošle godine, rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Bujnoj manekenki ne smetaju centimetri talijanske zvijezde
FOTO: ZALJUBLJENI PAR

Bujnoj manekenki ne smetaju centimetri talijanske zvijezde

Marco Verratti, bivši PSG-ov as, viđen je s manekenkom suprugom Jessicom Aidi na Parku prinčeva! Njihova filmska ljubavna priča počela je 2019. u pariškom restoranu, a jedan je podatak oko njih frapantan

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026