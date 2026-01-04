Zvijezda Reala odvela Maroko do četvrtfinala Kupa nacija

Brahim Diaz zabio je četvrti gol za Maroko na Afričkom kupu nacija i odveo domaćine u četvrtfinale pobjedom od 1-0 u osmini finala nad Tanzanijom u Rabatu.

U vrlo nervoznoj utakmici Maroko je dominirao u posjedu lopte, ali i Tanzanija je imala neke prilike,a Simon Msuva i Feisal Salum promašili su sjajne prilike za Istočnofrikance pri rezultatu 0-0.

Foto: Amr Abdallah Dalsh

Kapetan Maroka Achraf Hakimi u 60. minuti je pogodio gredu, a samo četiri minute kasnije dodao je Diazu loptu na desnoj strani kaznenog prostora, a igrač Real Madrida je iz mrtvog kuta pogodio gol kada je većina očekivala centaršut.

Gol pogledajte OVDJE.

Taj Diazov pogodak osigurao je Marokancima mjesto u četvrtfinalu i susret 9. siječnja s pobjednicima druge nedjeljne utakmice između Južne Afrike i Kameruna.

Subota, 3. siječnja Senegal - Sudan 3-1 Mali - Tunis 1-1 (3-2 na penale) Nedjelja, 4. siječnja Maroko - Tanzanija 1-0 (20:00, Rabat) Južna Afrika - Kamerun Ponedjeljak, 5. siječnja (17:00, Agadir) Egipat - Benin (20:00, Fez) Nigerija - Mozambik Utorak, 6. siječnja (17:00, Rabat) Alžir - DR Kongo (20:00, Marakeš) Obala Bjelokosti - Burkina Faso Raspored četvrtfinala Petak, 9. siječnja (17:00, Tanger) Senegal - Mali (20:00, Rabat) Maroko - Južna Afrika ili Kamerun Subota, 10. siječnja (17:00, Marakeš) Nigerija ili Mozambik - Alžir ili DR Kongo Kongo (20:00 premijer, Agadir) Egipat ili Benin - Obala Bjelokosti ili Burkina Faso