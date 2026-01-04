Brahim Diaz srušio Tanzaniju golom iz mrtvog kuta i odveo Maroko u četvrtfinale Afričkog kupa nacija! Napeta utakmica, ali Diaz je sve riješio briljantnim potezom
Zvijezda Reala odvela Maroko do četvrtfinala Kupa nacija
Brahim Diaz zabio je četvrti gol za Maroko na Afričkom kupu nacija i odveo domaćine u četvrtfinale pobjedom od 1-0 u osmini finala nad Tanzanijom u Rabatu.
U vrlo nervoznoj utakmici Maroko je dominirao u posjedu lopte, ali i Tanzanija je imala neke prilike,a Simon Msuva i Feisal Salum promašili su sjajne prilike za Istočnofrikance pri rezultatu 0-0.
Kapetan Maroka Achraf Hakimi u 60. minuti je pogodio gredu, a samo četiri minute kasnije dodao je Diazu loptu na desnoj strani kaznenog prostora, a igrač Real Madrida je iz mrtvog kuta pogodio gol kada je većina očekivala centaršut.
Gol pogledajte OVDJE.
Taj Diazov pogodak osigurao je Marokancima mjesto u četvrtfinalu i susret 9. siječnja s pobjednicima druge nedjeljne utakmice između Južne Afrike i Kameruna.
Subota, 3. siječnja Senegal - Sudan 3-1 Mali - Tunis 1-1 (3-2 na penale) Nedjelja, 4. siječnja Maroko - Tanzanija 1-0 (20:00, Rabat) Južna Afrika - Kamerun Ponedjeljak, 5. siječnja (17:00, Agadir) Egipat - Benin (20:00, Fez) Nigerija - Mozambik Utorak, 6. siječnja (17:00, Rabat) Alžir - DR Kongo (20:00, Marakeš) Obala Bjelokosti - Burkina Faso Raspored četvrtfinala Petak, 9. siječnja (17:00, Tanger) Senegal - Mali (20:00, Rabat) Maroko - Južna Afrika ili Kamerun Subota, 10. siječnja (17:00, Marakeš) Nigerija ili Mozambik - Alžir ili DR Kongo Kongo (20:00 premijer, Agadir) Egipat ili Benin - Obala Bjelokosti ili Burkina Faso
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+