Zvijezda Reala udarila igrača Villarreala šakom u glavu!

Ako su i oni najoptimističniji navijači Reala vjerovali u čudo i nadali se naslovu, tu nadu rasplinuo im je Villarreal. Žuta podmornica slavila je na Santiago Bernabeuu 3-2 u 28. kolu La Lige i praktički naslov predala Barci koja je na plus 12 uz utakmicu manje.

Tenzije su se osjetile na terenu, iskrilo je tijekom cijelog susreta, a eruptiralo je nakon utakmice pa je došlo i do fizičkog sukoba! Kako piše The Athletic, igrač Reala Federico Valverde je na parkingu stadiona šakom u glavu udario igrača Villarreala Carlosa Baenu. Klubovi se još nisu izjasnili o incidentu, a Baena se nakon utakmice pojavio s natečenom jagodičnom kosti.

'Plači sada kada ti se sin neće roditi'

Foto: Pablo Morano/REUTERS

Njih dvojica su na ratnoj nozi još od siječnja kada su se ova dva kluba susrela u Kupu kralja.

- Baena je u utakmici Kupa Kralja udario Fedea i rekao mu: 'Plači sada kada ti se sin neće roditi.' Na tome je stalo, no sada je rekao nešto slično i Fede je poludio. Rekao mu je da mu ne dira obitelj i dogodilo se što se dogodilo - riječi su Valverdeovih predstavnika koji su potvrdili fizički sukob, piše Marca.

Podsjetimo, Valverdeova supruga Mina Bonino je u siječnju imala probleme u trudnoći, gotovo je izgubila dijete, ali na svu sreću, sada je sve u redu i sinčić će uskoro doći na svijet. No, igrač Reala nije zaboravio na Baenine grozne riječi koje su za svaku osudu. Tijekom utakmice su non stop bili u nekoj raspravi. Valverde je navodno rekao igraču Reala da će ga čekati nakon utakmice, a na kraju je očito došlo do sukoba.

Foto: Isabel Infantes/REUTERS

Valverde (24) je u Real došao 2018. godine iz Penarola, a u međuvremenu je izrastao u sjajnog igrača vrijednog 100 milijuna eura. Neprocjenjiv je za Madriđane, igrač koji može pokriti više pozicija te mnogi u njemu vide budućeg lidera Reala jednog dana kada se umirove Kroos, Modrić, Benzema. No, ako se dokaže da je udario mladu zvijezdu Villarreala, gotovo sigurno mu prijeti kazna.

Najčitaniji članci