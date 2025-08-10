Obavijesti

Sport

Komentari 0
PRESELIO NA ANFIELD

Zvijezda u usponu: Florian Wirtz proglašen najboljim njemačkim nogometašem u 2025. godini

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Zvijezda u usponu: Florian Wirtz proglašen najboljim njemačkim nogometašem u 2025. godini
3
Foto: Heiko Becker/REUTERS

Julian Schuster proglašen je trenerom godine. Naslijedio je trenersku ikonu Christiana Streicha u Freiburgu i kvalificirao se u Europsku ligu s klubom iz Breisgaua u svojoj prvoj sezoni

Florian Wirtz (22) proglašen je njemačkim nogometašem godine, uz to što je postao najskuplji njemački igrač ikada nakon što je iz Bayer Leverkusena prešao u Liverpool za 150 milijuna eura.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Kuže ga je zakucao u zid, Klopp je učio od njega, a sad kaže: Možda sam završio karijeru... 00:58
Kuže ga je zakucao u zid, Klopp je učio od njega, a sad kaže: Možda sam završio karijeru... | Video: 24sata Video

U anketi njemačkog nogometnog časopisa "Kicker" pobijedio je sa 191 glasom ispred zvijezde Bayerna Michaela Oliseha (81) i Nicka Woltemadea iz Stuttgarta, koji je prikupio 71 glas.

Premier League Season 2025-26
Foto: Peter Byrne/PRESS ASSOCIATION

Wirtz je prošle sezone u Bayer Leverkusenu postao najbolje ocijenjeni igrač, a dvadesetdvogodišnjak je također postao sastavni dio reprezentacije. Njemački rekordni prvaci iz Münchena mjesecima su pokušavali potpisati tehnički vještog napadača, ali on se na kraju odlučio preseliti u Premier ligu.

Glasovalo je 633 člana Njemačkog udruženja sportskih novinara.

FILE PHOTO: Bundesliga - Bayer Leverkusen v Borussia Dortmund
Foto: Thilo Schmuelgen/REUTERS

Julian Schuster proglašen je trenerom godine. Naslijedio je trenersku ikonu Christiana Streicha u Freiburgu i kvalificirao se u Europsku ligu s klubom iz Breisgaua u svojoj prvoj sezoni. U glasovanju za igračicu godine, kapetanica Njemačke Giulia Gwinn i vratarka reprezentacije Ann-Katrin Berger zajednički su se našle na vrhu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Strani transferi: Engleski prvak prodao Urugvajca, Milan želi dovesti napadača Uniteda?
INOZEMNI MERCATO

UŽIVO Strani transferi: Engleski prvak prodao Urugvajca, Milan želi dovesti napadača Uniteda?

Ljetni prijelazni rok u većini europskih liga počeo je prvog dana srpnja, tek sad kreću pravi poslovi na mercatu i slaganje momčadi za novu sezonu
FOTO Neymar ju je varao, lagao i povrijedio. Sada čekaju novo dijete: 'Ponosna sam na tebe'
LJUBAV NEMA GRANICA

FOTO Neymar ju je varao, lagao i povrijedio. Sada čekaju novo dijete: 'Ponosna sam na tebe'

Neymar ponovno ljubi Brunu Biancardi, s kojom je u listopadu 2023. dočekao kćer Mavie. Ona je poznata brazilska influencerka, a bavi se i modelingom. Nekoliko mu je puta oprostila nevjeru
FOTO 'Modrićev sin' raskinuo je jednu od najdugovječnijih veza u Madridu! Prekidali su i ranije
BRAZILSKA LJEPOTICA

FOTO 'Modrićev sin' raskinuo je jednu od najdugovječnijih veza u Madridu! Prekidali su i ranije

Brazilski nogometaš Rodrygo (24) koketira s odlaskom iz Real Madrida ovog ljeta, ali prema posljednjim informacijama, ostat će u klubu. Ipak, uz njega više nije influencerica Bruna Rotta

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025