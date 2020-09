Zvijezda učila od Slavice: Tatum opet žrtva, čija banana je bolja?

Miami je pobijedio Boston 117-114 i poveo 1-0 u konferencijskom finalu. Sjajan je opet bio Goran Dragić, ali priča dana je nevjerojatni Bam Adebayo koji izblokirao Tatuma, baš kao nekada Nik Slavica...

<p>Nik Slavicaaaaaaaaaaaaaaaaa, kakva blokadaaaaaaaa, zaderao se komentator nakon što je mladi košarkaš 'prodao bananu' tada nepoznatom <strong>Jaysonu Tatumu</strong> (22) u finalu Svjetskog prvenstva U18 2015. godine kada je SAD pobijedio Hrvatsku i okitio se naslovom.</p><p>Od tada je prošlo pet godina, Tatum se konsolidirao i zaboravio na to, a onda - bam!<strong> Bam Adebayo</strong>!</p><p>Tatum je u međuvremenu postao jedan od najboljih igrača Bostona i jedan od najperspektivnijih igrača uopće u NBA ligi, a <strong>Nik Slavica</strong> (22), nekad jedan od najtalentiranijih hrvatskih igrača, se pogubio negdje u razvoju i igra danas za Škrljevo. No napravio je potez za pamćenje koji Tatuma prati i danas.</p><p>Miami je u fantastičnoj utakmici pobijedio Boston 117-114 i poveo 1-0 za početak finala Istoka, a susret je obilježila nevjerojatna blokada Bama Adebaya nad Tatumom.</p><p>Miami je vodio dva razlike, a do kraja je preostalo desetak sekundi. Tatum je vodio loptu, zaletio se u reket punom snagom i pokušao položiti, a onda se niotkud pojavio fantastični Bam koji je u letu zgrabio loptu i nije dao Jaysonu da je progura kroz mrežicu. Taj potez je na kraju i odlučio pobjednika.</p><p><i>Nismo u mogućnosti objaviti vezani videozapis zbog ograničenja vezanih uz prava emitiranja na internetu. Video možete pogledati </i> <a href="https://twitter.com/TrashTalk_fr/status/1306041694455058433" target="_blank">OVDJE</a>. </p><p>Bila je to gotovo preslika tog trenutka iz 2015. kada su Amerikanci pobijedili Hrvatsku predvođenu Slavicom, Žižićem, Arapovićem i okotili se naslovom Svjetskog prvaka do 18 godina. Tatum je odjurio u kontru, a uz njega se pojavio iznimno atletični Slavica koji mu je prodao kilu banana. Naravno, ulog je bio ovaj put bio 10 puta veći i teško usporedivo, ali uvijek je lijepo pogledati taj Slavičin let, zar ne?</p><p><i>Nismo u mogućnosti objaviti vezani videozapis zbog ograničenja vezanih uz prava emitiranja na internetu. Video možete pogledati <a href="https://www.youtube.com/watch?v=sAD18pdBOT0" target="_blank">OVDJE</a>.</i></p><p>Naši mladići su pali nakon produžetka 79-71. Igrač Bostona se više možda ni ne sjeća te utakmice, ali vjerujemo kako ga je nakon ove blokade podsvijest odvela na 2015. godinu i Grčku kada mu je jedan mladi Hrvat rekao: Ne može!</p><p>I za kraj, koja blokada vam je bolja? Možda je Adebayo bacio oko na Youtube pa pogledao remek djelo našeg košarkaša?</p><p>Šibenčanin nije još ispunio potencijal, ali uvijek se može hvaliti s onime što je napravio Tatumu...</p>