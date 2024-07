Zvijezda Warriorsa nakon Srbije: Durant je šesti igrač, a onda znate kakvi su tek ostali

Košarkaška reprezentacija SAD-a pobijedila je Srbiju 110-84 na startu Olimpijskih igara, uz fantastičan doprinos Kevina Duranta koji je zabio 23 poena. LeBron James dodao je 21, uz devet asistencija i sedam skokova, dok je kod Srbije najefikasniji bio Nikola Jokić s 20 poena, osam asistencija i pet skokova. Steph Curry ubacio je 11 poena, uz po tri skoka i asistencije. Nakon utakmice pohvalio je suparnika, ali i svoje suigrače.

- Srbija je sjajna momčad. Odlični su u napadu, jaki su u obrani. Durant je odradio veći dio posla. I dalje se tražimo kao ekipa i mislim da će ovo biti dobro. Ništa što Durant napravi me ne iznenađuje. Nevjerojatan je košarkaš. Uživam ga gledati. Kad kažemo da je Kevin šesti igrač ove ekipe, onda je jasno kakva je ovo momčad - rekao je košarkaš Golden State Warriorsa i dodao:

- Uživam na Igrama. Ovo je sjajno iskustvo. Biti pokraj LeBrona, Duranta... Poseban je osjećaj nositi ovaj dres.

SAD brani zlato s prošlih Igara u Tokiju, a iduću će utakmicu igrati protiv Južnog Sudana, kojeg su u prijateljskoj utakmici prije Igara pobijedili jedva i to košem LeBrona Jamesa u posljednjim sekundama. Srbija igra protiv Portorika u drugom kolu. Dvije prvoplasirane reprezentacije iz skupine prolaze dalje.