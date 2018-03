Zvijezde bez stava i žara, baš kao i Jose kojem je istekao rok

Sevilla se po prvi put nakon 60 godina kvalificirala među osam najboljih u Ligi prvaka. I to preko leđa favoriziranog Manchester Uniteda poslije pobjede 2-1 na Otoku.

Apsolutno zasluženo nakon što su u 180 minuta nogometa ispalili 46 udaraca prema Davidu De Gei, od čega 21 na Old Traffordu.

To se ne događa svaki dan, točnije, 'crvenim vragovima' se nije dogodilo od 2013. kada je Real Madrid tukao 22 puta i uz to, sjećate se, golčinom Luke Modrića i prošao dalje.

Portugalac se kroz karijeru posebno specijalizirao za domaće utakmice i njegov United nitko nije mogao pobijediti na 'kazalištu snova' od 10. rujna 2016. do 10. prosinca iduće godine.

U oba navrata bio je bolji Pepov City što nikog nije iznenadilo, međutim, nakon što je i Sevilla napravila istu stvar, sve logičnijom zvuči teza da je 'The Special Onea' - pregazilo vrijeme!

Konkretno, istekao mu je 'rok trajanja', godinama već u igru svojih momčadi ne unosi ništa novog, kad gledate taj njegov nogomet nećete osjetiti uzbuđenje.

Čak i ako ste fan perfektnog taktičkog, defenzivnog nogometa! I tu Mou gubi bitke što mu se u superbogatoj se karijeri nije događalo.

Portugalac je danas puno 'mekši' tip, nije više onako 'otrovan' za okolinu, nema one luđačke discipline koja pomiče granice, njegove momčadi ne brane se perfektno kao nekada... A prema naprijed su primjer kako se to ne radi.

Jose čak djeluje kao vođa koji je izgubio žar i ta beskrvnost reflektirala se na trenutnu momčad. Manchester United u dvije utakmice protiv Seville nije imao namjeru pokazati mišiće, bili su suviše pasivni. Ma, kao da su htjeli proći na - ime!

Mourinho je potrošio 350 milijuna eura otkako je stigao u klub. Najskuplji eksponat uglavnom mu je na čestom i jakom udaru kritika. Paul Pogba, veznjak od 105 milijuna eura, djeluje kao prosječan igrač iz Championshipa...

Pogledajte ovu 'majstoriju'.

Alexis Sanchez, do nedavno ponajbolji igrač Premiershipa u dresu Arsenala, ne može se sastaviti s loptom već nekoliko utakmica.

Ne samo to, s njim se i poigravaju pred njegovom publikom. Što bi uradio Ferguson da su ovo radili njegovim pulenima?

How to work yourself out of a tight situation...

Franco Vázquez 👏👏👏#UCL @SevillaFC pic.twitter.com/9EhXMwPcgv