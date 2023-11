Zvijezde društvenih mreža: Evo koliko Modrić, Perišić i Gvardiol mogu zaraditi od jednog posta!

Nano influenceri imaju od 1000 do 5000 pratitelja, mikro influenceri od 5000 do 20.000, srednji od 20.000 do 100.000, makro do milijun, a mega influenceri više od milijun. Među 'vatrenima' takva su petorica

Kopiranje linka Društvene mreže davno su prestale biti samo izvor spajanja davno izgubljenih prijateljstava, informiranje i zabava i postali su izvor zarade. Goleme. Preko njih tvrtke plasiraju svoje proizvode i ideje, a Instagram je postao glavni kanal oglašanja od modnih brendova do glazbenih projekata. Ali to ne bi bilo moguće bez zvijezda. Pokretanje videa ... Dio s treninga hrvatske nogometne reprezentacije | Video: Ante Buškulić/24sata Neke od njih su pjevači, neke manekeni, glumci, sportaši..., a neki su samo influenceri. Ljudi bez konkretnog zanimanja, ali zarađuju ozbiljan novac od reklamiranja na društvenim mrežama. Uvjet je da imaju velik broj pratitelja. Tako, recimo, Kylie Jenner zaradi 1,2 milijuna dolara po jednom postu, jednoj objavi! Zarada se računa prema broju pratitelja, dakle publike, druga je tip sadržaja koji dijele i treća je duljina trajanja određene kampanje. Foto: ROBERT MICHAEL/DPA Prema broju praitelja, postoje nano influenceri s 1000 do 5000 pratitelja, mikro influenceri imaju od 5000 do 20.000, srednji od 20.000 do 100.000, makro do milijun, a mega influenceri više od milijun. U hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji imamo petoricu mega influencera! Što znači da je njihov marketinški potencijal velik. A ovo je procjena koliko bi "vatreni" mogli zarađivati za manekenske uloge na Instagramu. Foto: Borna Jaksic/PIXSELL Debelo je na vrhu Luka Modrić, koji ima 33,4 milijuna pratitelja, što znači da svaki njegov post vrijedi 21.300 eura! Na drugom je mjestu Mateo Kovačić, koji bi za 5,4 milijuna pratitelja mogao zarađivati 4355 eura po objavi, a više od milijun pratitelja imaju još Ivan Perišić 1,9 mil., Marcelo Brozović 1,6 mil. i Joško Gvardiol 1,1 milijun, što znači da bi mogli zaraditi između 2500 i 3450 eura za svaki post. Foto: Igor Soban/PIXSELL Blizu im je Dominik Livaković s 924.000 fanova, dok Marko Pjaca za 558.000 pratitelja može dobiti oko 850 eura, Andrej Kramarić za 395.000 fanova 750 eura, a solidan novac mogli bi dobiti i Mario Pašalić za njih 217.000, Bruno Petković za 129.000... U HNL-u odskače Dinamov Iranac Sadegh Moharrami sa 651.000 pratitelja, a od ostalih hrvatskih sportaša najpraćeniji su nogometašica Ana Marija Marković s 2,9 milijuna pratitelja i Stipe Miočić s 1,6 milijuna. Svima je njima sportska karijera i dalje u prvom planu, ali kad je završe, marketinški je potencijal tu...