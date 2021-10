Iako im je sud odredio zabranu prilaska nakon ranijeg sukoba, Lucas Hernandez (25) i njegova tadašnja djevojka odlučili su zajedno otići u Miami i tako se vjenčati, pa su oboje zapravo prekršili odluku suda, a deblji je kraj izvukao Lucas kojem je to bilo treći put da radi prekršaj slične kategorije te mu je ostala samo još jedna žalba na odluku suda, piše španjolski AS.

Tako će stoper Bayerna biti obaviješten da 19. listopada mora u zatvor na šest mjeseci te od tog datuma ima 10 dana da dobrovoljno dođe u zatvor ili će se poduzeti svi pravni postupci da ga se tamo dovede protiv njegove volje. No, kako smo spomenuli, još uvijek postoji ona posljednja žalba.

A ta bi mu žalba mogla biti i posljednja mogućnost za spas jer neće morati odraditi ni dana zatvora ako sud uvaži žalbu na vrijeme, no Španjolci pišu da to i nije vjerojatno s obzirom na to kako se radi o dužim procesima. Tako bi putovanje na vjenčanje moglo biti putovanje u zatvor, ako mu posljednja žalba ne pođe za rukom.

Svojevrsni je to nastavak s zatvorskim kaznama, odnosno u ovom slučaju mogućom zatvorskom kaznom, nakon što su iza rešetaka završili Benjamin Mendy iz Manchester Cityja te još njegova dvojica kolega jedan iz Brightona, a drugi iz Evertona čija se imena ne navode zbog GDPR-a.

Podsjetimo, Hernandez je stigao u Bayern München iz madridskog Atletica prije dvije godine za 80 milijuna eura, a u dresu bavarskog kluba odigrao 68 utakmica i zabio gol uz pet asistencija. A nada se da će to moći i podebljati, ali bez da mora čekati šest mjeseci kako bi to mogao učiniti.