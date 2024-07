Zvonarek iduće sezone neće biti u Bayernu? 'Lovro i klub skupa razmatraju koji je idući izazov'

Hrvatski mladi reprezentativac Lovro Zvonarek (19) trebao bi ovo ljeto napustiti Bayern i otići na posudbu. Hrvatu je iznesen takav plan koji je najbolji za njegov razvoj. Prema informacijama njemačkog Skyja interes za mladog igrača pokazali su Sporting Lisabon, Ajax, Mainz i Anderlecht.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... VIDEO Lovro Zvonarek | Video: KanalRi

Zvonarek tako ima široku lepezu izbora, a svaki klub koji odabere donosi svoje benefite. Sporting igra Ligu prvaka, ukoliko se odluči za Mainz ostat će blizu Bayernu koji će moći iz prve ruke pratiti njegov razvoj.

- Mnogi su zainteresirani za posudbu Lovre Zvonareka. Tu su Mainz, Ajax, Sporting i Anderlecht. Talentirani mladić i Bayern razmatraju iduće korake, Bavarci na njega računaju dugoročno, ali planiraju posudbu kako bi skupio iskustvo - izvjestio je Florian Plettenberg.🔴🆕 News Lovro #Zvonarek | Many teams are interested in a loan deal: Mainz, Ajax, Sporting and Anderlecht. A decision should be made soon!



▫️The 19 y/o has signed a professional contract with FC Bayern until 2027. Now, the club and the top talent are planning the next steps.… pic.twitter.com/axofwaEmVb

Opcija Ajaxa također je prihvatljiva jer je to klub koji svakako zna kako raditi s mladim igračima, iako im je posljednja sezone bila nešto lošija. Ondje su i trojca Hrvata, Josip Šutalo (24) , Borna Sosa (26) i Jakov Medić (25) tako da bi mu prilagodba bila lakša. Anderlecht nudi sigurnu minutažu, ali ta opcija se čini najmanje izglednom.

Slatke su to brige za mladog Hrvata koji je prošlu sezonu debitirao za prvu momčad Bavaraca. Osim toga u 33. kolu protiv Wolfsburga već nakon četiri minute zabio je gol. Bayern je ekspresno reagirao i odmah sa bivšim igračem Slaven Belupa potpisao ugovor do 2027. godine, poslavši tako jasnu poruku da u budućnosti itekako računa na usluge mladog hrvatskog reprezentativca.