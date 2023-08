Zvone Boban vratio se gdje je sve započelo: 'Nekad je ovo bio sirotinjski kraj, to te sve ojača'

Malo misto velikih igrača – Runovići u Imotskoj krajini odgojili su tri kapetana reprezentacije, Ivana Buljana, Ivana Gudelja i Zvonimira Bobana! Večeras su im se njihovi prijatelji i suigrači iz Mračaja na posebnoj svečanosti prisjetili i otkrili pano s njihovim likovima i natpisom Tri kapetana na stadionu Pojilo.

Bilo je to posebno emotivno jer su u Runoviće stigli brojni velikani hrvatskog nogometa, od čelnika HNS-a Marijana Kustića i izbornika Zlatka Dalića, preko bivših vatrenih Aljoše Asanovića, Igora Štimca, Alena Bokšića, Krunoslava Jurčića, potom i Stanka Bubala, Drage Ćelića, Hrvoja Vejića...

Posebno je emotivan bio Ivan Buljan koji dugo nije bio na stadionu svog Mračaja, divio se novom terenu, reflektorima, tribinama, klupskim prostorijama, ali i sreo brojna poznata lica.

- Odrastao sam 500-tinjak metara daleko od terena, a meni je u mladosti lopta bila sve, draža i od obitelji i roditelja. Po cijele dane sam provodio na terenu prije nego li sam otišao na probu u Hajduk.

Ivan Gudelj živio je u obližnjim Zmijavcima.

- Kad bih došao iz škole odmah na biciklu ili na teren. Ako nije bilo bicikle, trčeći. Tih 5-6 kilometara bih prošao za čas, ništa me nije moglo zaustaviti i odvojiti od terena. Bila su to takva vremena, živjeli smo za nogomet.

Legendarni vatreni Zvone Boban za Mračaj je vezan kumskim, prijateljskim i obiteljskim vezama. Njegov otac Marinko je 15 godina igrao za Mračaj i pet godina bio trener.

- Ovdje sam po prvi put nogometno registriran. Jedan prekrasan klub, velika tradicija da toliko talenata ima imotski kraj koji strašno voli nogomet i ima tu puno predispozicija da se uspije, puno ambicije. Nekad je to bio sirotinjski kraj. Kad je borba tu, onda se obično mogu napraviti velike stvar, naravno uz veliki rad - kazao je legendarni Zvone Boban pa nastavio:

- Ponosan sam na to, drago mi je što sam ovdje uz dva Ivana u ovoj fešti, jako lijepa stvar. Ovdje su igrali moj otac, moj brat tako da sam jako vezan uz klub.

- To je jedan borbeni kraj u kojem su se svi uvijek borili do prežive, od ulice do malo kasnijih doba. Škrta zemlja daje ti nekakav karakter, oformi te, ojača te. Tako da je to jedan od većih razloga zašto smo uspjeli. Ali bez talenta ne možeš ni početi igrati nogomet tako da smo bili samo talenti, a kasnije imali veliki kapacitet u karakteru.

Svečanost je privukla nekoliko tisuća ljudi iz Imotske krajine i obližnje Hercegovine, koji su iskoristili priliku za fotografiranje sa svojim idolima, legendama, a kao i obično u ovakvim prilikama, izbornik Zlatko Dalić je bio glavna meta. Visoko na zidu klupskih prostorija vidio je transparent "Ivane vrime je", čisto da se održi tradicija i da navijači Hajduka podsjete koga još čekaju.

A posebne poklone trojici velikana uručili su čelnici općine, kao i predstavnici kluba, ali i predstavnici Hajduka. Tako su sva trojica dobila prigodne plakete i dresove sa svojim prezimenom.

- Eto, napokon si i ti uspio dobiti dres Hajduka – dobacio je Alen Bokšić svom vršnjaku s kojim je odradio nekoliko treninga na Poljudu Zvonimiru Bobanu, i izazvao salve smijeha okupljenih...

Na kraju svečanosti odigrana je i prijateljska utakmica između veterana Mračaja, koje je predvodio Zvonimir Boban na terenu a Marinko Boban i Ivan Gudelj na klupi, protiv selekcije Vatrenih koje su vodili Zlatko Dalić i Ivan Buljan. Rezultat je bio u drugom planu ali spomenimo kako su slavili Vatreni 4-1. Asanović je zabio dva, po jedan su dodali Delaš i Bubalo, dok je Puljiz bio strijelac za Mračaj.

Nakon utakmice uslijedila je fešta uz obilje hrane, zavrtio se vol od 350 kilograma, 12 janjaca, uz neizbježni pršut i sir i dobru kapljicu. U čast legendi koje su krenule s terena Pojilo, iz kluba Mračaja i malenog Runovića u svijet i napravili zavidne karijere.