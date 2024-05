Zvonimir Boban ima novi posao

Spominjao se njegov mogući dolazak u Dinamo, ali od toga na kraju neće biti ništa. Zvonimir Boban (55) će iduće sezone Ligu prvaka komentirati na talijanskom Sky Sportu. Pohvalio se time spomenuti medij, a on će biti stručni dio postave zajedno s trenerom Fabijom Capellom te legendama poput Alessandra Del Piera, Alessandra Costacurte, Estebana Cambiassa i Paola Di Canija.

POGLEDAJTE VIDEO: Zvone Boban u Runovićima

Pokretanje videa... 01:40 Zvone Boban u Runovićima | Video: 24sata Video

Podsjetimo, Boban je bez posla otkako je napustio Uefu gdje je bio bliski suradnik predsjednika Aleksandra Čeferina, ali nakon toga ga je javno prozvao i napustio Nyon. Povezivalo ga se s povratkom na Maksimir, ali kako je istaknuo dopredsjednik Dinama Dubravko Skender, 'modri' više nisu kontaktirali s Bobanom oko predsjedničke pozicije.

Dolazi nova Liga prvaka

Od iduće je godine ispred nas novi format elitnog europskog natjecanja sa 36 momčadi, četiri kluba više nego dosad, a svaka momčad igrat će osam utakmica i skupljati bodove za prolaz. Neće se više igrati protiv istih protivnika kod kuće i u gostima, već će momčadi biti podijeljene u četiri jakosne skupine te će igrati s po dvije momčadi iz svake jakosne skupine - jednu utakmicu kod kuće i jednu u gostima.

Zagreb: Legende Dinama uoči utakmice Dinama i Osijeka | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Prvih osam s ljestvice ući će direktno u osminu finala, a oni koji će biti plasirani od 9. do 24. mjesta igrat će dvije utakmice u borbi za osminu finala u drugom krugu. Parovi će biti podijeljeni na nositelje (od 9. do 16. mjesta) i nenositelje (od 17. do 24. mjesta).