Zvonimir Boban kandidirao se za mjesto predsjednika Dinama!

Zvonimir Boban službeno je predstavljen kao nositelj izborne liste "Dinamovo proljeće" i kandidat za predsjednika GNK Dinama na izborima koji će se održati 13. rujna.

"Došao je i taj trenutak. Ponosni smo što možemo istaknuti Zvonimira Bobana, legendu Dinama koju ne treba predstavljati, kao nositelja izborne liste Dinamovog proljeća i našeg kandidata za novog Predsjednika Dinama na izborima 13. rujna!

Prije večerašnje utakmice protiv Istre 1961, naši će skupštinari na štandovima na sjevernoj i ispod zapadne tribine prikupljati potpise podrške. Navratite do njih i podržite listu Dinamovo proljeće te Zvonimira Bobana kao kandidata za Predsjednika - potrebni su samo broj članske iskaznice i potpis!", objavili su iz Dinamovog proljeća na Instagramu.

Dinamo se nakon sjednice Skupštine otvorio modelu "jedan član, jedan glas", a na izborima 13. rujna doći će do brojnih promjena. Članovi Dinama sada bi trebali birati svih 50 članova Skupštine Dinama umjesto dosadašnjih 25. Također, Skupština će imati 50 članova, a ne 60 kao dosad, a Izvršni i Nadzorni odbor ujedinit će se u jedan i imati devet članova.

Također, možda i najvažnije, ujedinit će se funkcije predsjednika kluba (Zajec) i predsjednika uprave (Boban), a očekuje se da će Boban voditi klub. Velimir Zajec objavio je da se neće kandidirati na predstojećim izborima.