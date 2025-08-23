Dinamo se nakon sjednice Skupštine otvorio modelu "jedan član, jedan glas", a na izborima 13. rujna doći će do brojnih promjena. Članovi Dinama sada bi trebali birati svih 50 članova Skupštine Dinama umjesto dosadašnjih 25
Zvonimir Boban kandidirao se za mjesto predsjednika Dinama!
Zvonimir Boban službeno je predstavljen kao nositelj izborne liste "Dinamovo proljeće" i kandidat za predsjednika GNK Dinama na izborima koji će se održati 13. rujna.
"Došao je i taj trenutak. Ponosni smo što možemo istaknuti Zvonimira Bobana, legendu Dinama koju ne treba predstavljati, kao nositelja izborne liste Dinamovog proljeća i našeg kandidata za novog Predsjednika Dinama na izborima 13. rujna!
Prije večerašnje utakmice protiv Istre 1961, naši će skupštinari na štandovima na sjevernoj i ispod zapadne tribine prikupljati potpise podrške. Navratite do njih i podržite listu Dinamovo proljeće te Zvonimira Bobana kao kandidata za Predsjednika - potrebni su samo broj članske iskaznice i potpis!", objavili su iz Dinamovog proljeća na Instagramu.
Dinamo se nakon sjednice Skupštine otvorio modelu "jedan član, jedan glas", a na izborima 13. rujna doći će do brojnih promjena. Članovi Dinama sada bi trebali birati svih 50 članova Skupštine Dinama umjesto dosadašnjih 25. Također, Skupština će imati 50 članova, a ne 60 kao dosad, a Izvršni i Nadzorni odbor ujedinit će se u jedan i imati devet članova.
Također, možda i najvažnije, ujedinit će se funkcije predsjednika kluba (Zajec) i predsjednika uprave (Boban), a očekuje se da će Boban voditi klub. Velimir Zajec objavio je da se neće kandidirati na predstojećim izborima.
