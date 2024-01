Zvonimir Boban otišao iz Uefe! 'Ne slažem se s Čeferinom'

Zvonimir Boban (55) šokirao je u četvrtak ujutro nogometni svijet i odlučio je napustiti svoje mjesto u Uefi!

Razlog je neslaganje s predsjednikom Aleksanderom Čeferinom, koji ga je i doveo u svoj tim. Naime, Slovenac je odlučio kandidirati se i za četvrti mandat, što se kosi s Bobanovim načelima. I pravilom koje je sam Čeferin ukinuo.

- Razgovarao sam s predsjednikom Čeferinom o problemu koji se dogodio tijekom posljednjeg sastanka Uefinog Izvršnog odbora u Hamburgu. Riječ je o prijedlogu o izmijeni statuta Uefe kako bi se Čeferinu, na sljedećem Kongresu 8. veljače u Parizu, omogućila nova kandidatura nakon ovog mandata, koji mu je trebao biti posljednji - rekao je za Sportske novosti pa nastavio:

- Nakon što sam izrazio svoju najveću zabrinutost i moje potpuno neslaganje s načinom i samim prijedlogom, predsjednik mi je odgovorio da za njega ne postoji nikakav pravni niti moralno-etički problem, i da će bez ikakve sumnje nastaviti s tom, po mom mišljenju, pogubnom idejom.

Boban je stajao uz Čeferina u najvećoj Uefinoj borbi posljednjih godina, onoj protiv Superlige, gdje je Slovencu jako narastao ugled u nogometnom svijetu, ali ovo je za legendarnog kapetana "vatrenih" bilo previše.

- Paradoksalno, upravo je Čeferin 2017. godine predložio i pokrenuo paket reformi koje su trebala zaštititi Uefu i europski nogomet od "lošeg upravljanja", koje je bilo "modus operandi" starog, pokvarenog i već toliko puta optuženog sustava (kad je Michel Platini bio predsjednik, nap. a.). Glavne dvije točke reformi bile su da se ni predsjednik ni članovi Izvršnog odbora ne mogu kandidirati više od tri puta (12 godina) te je uveden dobni limit od 70 godina za sve članove Izvršnog odbora - dodao je Boban pa zaključio:

- Žao mi je i tužan sam, ali napuštam Uefu.

Boban će sada opet postati tražen u nogometnom svijetu, s takvom blistavom igračkom karijerom, a potom i dužnosničkom u Fifi, Uefi i Milanu. Je li vrijeme za HNS ili Dinamo?

- Nisam mogao prihvatiti funkciju koju mi je ponudio HNS. Dao sam riječ Čeferinu i to sam morao poštovati. To se dogodilo kad je Davor Šuker odlazio. Nazvao me Marijan Kustić i rekao da on nema obraza biti predsjednik Saveza ako ja želim tu funkciju te da će je prihvatiti samo ako ja ne želim. Ja sam tada već bio angažiran, dao sam riječ Čeferinu da dolazim s njim i da ću ostati koliko ostane i on, i preko riječi nisam mogao prijeći. Ali ja sam tu, ne moram biti predsjednik, mogu biti i nešto drugo u HNS-u, mogu biti i trener u Dinamovoj školi. Moji životni putevi nakon karijere bili su jasni, znao sam da ću živjeti u Hrvatskoj, želio sam završiti studiji i to sam napravio da se pripremim za život, jer sam živio nestvarni, virtualni život kakav živimo mi popularni igrači. Bilo mi je puno nejasnih stvari pa sam se kroz edukaciju pripremio da mi budu jasnije. U tim trenutcima nije mi se svidjelo ono što sam vidio u hrvatskom nogometu, bez da sada osuđujem nekoga, jednostavno nisam se vidio u tome. Znate kako je, ja nemam puno izbora u hrvatskom nogometu, to je ili HNS ili Dinamo. Imam simpatija i ljubavi i poštovanja i za Hajduk, kao i za druge, ali to je to... - rekao je Boban u intervjuu za 24sata prije tri mjeseca.