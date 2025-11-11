40 godina Naughty Doga: TOP 10 igara koje su obilježile studio od Crasha do The Last of Us
Četrdeset godina putovanja od garažnog dua do jednog od najutjecajnijih timova u povijesti gaminga. Naughty Dog je mijenjao žanrove i generacije konzola: od skakanja s narančastim torbarom do filmskih pustolovina i postapokaliptičnih drama. U ovoj galeriji prolazimo kroz deset igara koje najbolje pokazuju taj razvoj, što ih čini posebnima i koje prizore vrijedi istaknuti na fotkama. Ako volite nostalgiju, pripremite Crash kutije i relikte iz Uncharteda. Ako ste noviji fan, ovo je brzi vodič što igrati i kojim redom. Krenut ćemo od PlayStationa 1 i završiti u današnjim remasterima.
Keef the Thief (1989): Rani RPG pun humora i satiričnih dijaloga pokazao je da se studio ne boji riskirati. Grub po današnjim standardima, ali već tada prepoznatljiv po tonu i duhu. | Foto: Youtube/Screenshoot