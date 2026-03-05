BYD-eva Denza Z9 GT postavlja novi svjetski rekord u dosegu

Kineski automobilski div BYD, preko svojeg luksuznog brenda Denza, ponovno je pomaknuo granice u svijetu električnih vozila. Njihov najnoviji adut, osvježeni model Denza Z9 GT za 2026. godinu, službeno je predstavljen kao serijski električni automobil s najvećim dometom na svijetu. S jednim punjenjem baterije, ovaj elegantni "shooting brake" može prijeći nevjerojatnih 1.036 kilometara, čime je srušen psihološki zid od tisuću kilometara i postavljen novi standard za cijelu industriju.

Više od 1000 kilometara s jednim punjenjem

Ključ ovoga nevjerojatnog postignuća leži u novoj generaciji BYD-ove Blade Battery 2.0 tehnologije. Baterijski paket impresivnog kapaciteta od 122,5 kWh omogućuje domet koji je za čak 64 posto veći od prethodnog modela, koji je s jednim punjenjem mogao prijeći 630 kilometara. Iako je brojka od 1.036 kilometara izmjerena prema kineskom CLTC (China Light-Duty Vehicle Test Cycle) standardu, koji je poznat kao optimističniji od europskog WLTP-a, doseg je i dalje monumentalan. Prema realnijim procjenama, prilagođenim europskim ili američkim uvjetima, domet bi i dalje iznosio između 750 i 800 kilometara, što Z9 GT i dalje svrstava u sam vrh ponude.

Zanimljivo je da su regulatorni spisi otkrili kako limuzinska verzija, Denza Z9, s istom baterijom može doseći čak 1.068 kilometara, no Denza je u marketinškoj kampanji odlučila istaknuti GT verziju kao nositelja rekorda. Uz najveću bateriju, u ponudi će biti i manja verzija od 102,3 kWh, koja će nuditi domet od oko 820 kilometara.

Zvijer od 1140 konjskih snaga

Denza Z9 GT nije samo rekorder u dometu, već i pravi superautomobil po svojim performansama. Najsnažnija verzija dolazi s pogonom na sve kotače i čak tri elektromotora, jednim sprijeda i dva straga, koji zajedno isporučuju ukupnu snagu od 850 kW, odnosno 1.140 konjskih snaga. To je osjetno povećanje u odnosu na već impresivnih 710 kW iz prethodne generacije. Unatoč masi vozila od gotovo 2,9 tona, ova snaga omogućuje ubrzanje od nula do 100 km/h za samo 3,4 sekunde, dok je maksimalna brzina elektronički ograničena na 270 km/h. Za one kojima takva snaga nije potrebna, u ponudi će biti i osnovni model sa stražnjim pogonom i jednim motorom snage 370 kW (496 KS).

Luksuz i tehnologija kao izravan napad na Porsche

Svojim dimenzijama, Z9 GT ulazi izravno na teritorij europskih premium divova. Dugačak je 5.195 mm, širok 1.990 mm, a međuosovinski razmak od 3.125 mm jamči iznimnu prostranost u unutrašnjosti. Po veličini je gotovo identičan Porsche Panameri, koju BYD vidi kao jednog od glavnih konkurenata. Unutrašnjost je digitalizirana do krajnjih granica, a dominira sustav s tri zaslona: masivni centralni ekran od 17,3 inča te dva odvojena ekrana od 13,2 inča za vozača i suvozača.

Vanjski dizajn donosi novu "Fjord Green" boju i nove 21-inčne kotače, no najvažnija novost je krovni LiDAR senzor koji je dio naprednog sustava za autonomnu vožnju "God’s Eye" 5.0. Jedan od zanimljivih detalja je i malo plavo svjetlo na vanjštini koje se pali kada je autonomni sustav aktivan, obavještavajući tako druge sudionike u prometu da automobilom upravlja računalo.

Cijena i dolazak u Europu

Denza je brend koji je nastao kao zajedničko ulaganje BYD-a i Mercedes-Benza, no kineska tvrtka je u međuvremenu preuzela potpuno vlasništvo. Iako cijena za novi model još nije objavljena, dosadašnji Z9 GT u Kini je stajao oko 48.000 eura. BYD ima velike planove za širenje Denze na europsko tržište, gdje se planiraju izravno natjecati s BMW-om, Porscheom i Mercedesom. Uz rekordni domet i vrhunske performanse, zasigurno imaju snažne argumente. Za vozače koji još nisu spremni za potpuno električno vozilo, Denza nudi i plug-in hibridnu (PHEV) verziju s baterijom od 63,8 kWh, koja sama na struju može prijeći više od 400 kilometara.