5G signal do svemira i nazad po prvi put u svijetu poslali iz Istre

Europska svemirska agencija i Deutsche Telekom zajednički će raditi kako bi omogućili besprijekornu povezanost sa zemaljskih mreža, iz zraka ili iz svemira, a na Mobile World Congressu u Barceloni potpisali su memorandum o razumijevanju i dogovorili suradnju na hibridnim mrežama budućnosti.

Na taj način žele razviti otpornija i sigurnija rješenja za povezivanje kao odgovor na buduće komunikacijske potrebe, a koja su osobito važna u slučajevima mogućih poremećaja u funkcioniranju mreža na terenu. U takvom bi se slučaju nezemaljska mreža (non-terrestrial network – NTN) sa satelita ili iz stratosfere mogla koristiti za uspostavu i održavanje povezanosti s pametnim telefonima zahvaćenih korisnika, ili sa spasilačkim timovima na terenu, te bi tu zamijenila konvencionalnu zemaljsku infrastrukturu ako je ista van funkcije.

- Naša ambicija je jasna: omogućiti povezanost svima u bilo koje vrijeme i bilo gdje. Alternative povezivanja, poput satelita, tu igraju ključnu ulogu nadopunjavajući naše zemaljske mreže i pružajući kontinuitet usluge. Suradnja s ESA-om važan je korak u postavljanju tehnoloških temelja za jaču otpornost mreže koja se temelji na kombinaciji zemaljske i satelitske komunikacije. To će poboljšati dostupnost naše mreže svima koji trebaju ostati povezani - rekla je Claudia Nemat, članica Uprave Deutsche Telekoma odgovorna za tehnologiju i inovacije.

Javier Benedicto, vršitelj dužnosti direktora ESA-e za telekomunikacije i integrirane aplikacije kaže kako ESA podržava budućnost povezivanja u kojoj su sateliti integrirani sa zemaljskim tehnologijama čime se omogućuje sveprisutna, besprijekorna i sigurna povezanost.

- Drago nam je što smo ušli u partnerstvo s Deutsche Telekomom kako bismo unaprijedili relevantne tehnologije u ovom području. ESA podržava europsku i kanadsku industriju potičući inovacije i djelujući globalno - rekao je.

Foto: Hrvatski Telekom

5G do svemira i natrag iz Istre

S partnerima kao što su satelitski stručnjaci u Intelsatu, Deutsche Telekom je pokazao tehničku izvedivost ovog novog izazova. Pritom je Deutsche Telekom pokazao mogućnost povezivanja sa zemlje s konvencionalnim pametnim telefonima i putem, primjerice, 5G tehnologije.

Sada su Deutsche Telekom i partneri napravili odlučujući iskorak.

Tijekom testiranja u Istri, u Hrvatskoj, 5G veza je prvi put u svijetu ostvarena besprijekorno preko različitih mrežnih slojeva u stratosferu, svemir i natrag. U tom procesu, mobilna usluga pružena iz stratosfere bila je povezana preko satelita i njihove zemaljske infrastrukture do prijenosne zemaljske mreže ili izravno do zemaljske stanice. Prijenos podataka započeo je standardnim 5G mobitelom preko kanala od 20 MHz, a Deutsche Telekom je tijekom testiranja u veljači 2023. godine u zračnom prostoru iznad Pule postigao podatkovne brzine do 200 Mbit/s.

Ovo dokazuje da hibridne komunikacije preko zemaljskih i nezemaljskih mreža mogu osigurati najvišu razinu otpornosti, navode iz Hrvatskog Telekoma.

Foto: Hrvatski Telekom

Intelsat ima bogato iskustvo u pružanju povezivosti nakon prirodnih katastrofa, a korištenje satelitske mreže – poput Intelsatove višeorbitalne, objedinjene mreže, pruža alternativu za pomoć žrtvama katastrofa u ekstremnim situacijama. U slučaju potrebe, ovo Intelsatovo rješenje omogućuje neprekinutu uslugu pomoću prebacivanja usluge s platformskih stanica na velikim visinama (high altitude platform stations - HAPS) na geosinkrone satelite. Traženje pomoći, izvještavanje o stanju na terenu i time olakšavanje djelovanja spasilačkih snaga - sve je to sada lakše izvedivo u ekstremnim slučajevima.

- Kao dio Deutsche Telekoma, Hrvatski Telekom je dijelom grupacije koja pomiče tehnološke granice – doslovno. Tako i danas radimo na inovativnim, jedinstvenim rješenjima koja će igrati značajnu ulogu u povezivosti u budućnosti i koja će doprinijeti smanjenju digitalnog jaza. Najveći izazov u tom pogledu su rijetka naseljenost na brojnim područjima, te raznolikost i složenost terena koji izgradnju mreže u Hrvatskoj čine vrlo zahtjevnom. Neovisno o tome, kontinuirano radimo na pronalasku rješenja da mrežama novih generacija pokrijemo sve dijelove Hrvatske. Omogućavanje 5G mobilne pokrivenosti iz stratosfere putem izravnog satelitskog prijenosa na uređaj je segment u kojem je HT definitivno predvodnik revolucije povezivosti. Ponosan sam na ulogu naših stručnjaka iz planiranja i inženjeringa pristupnih veza u ovom revolucionarnom pristupu prvog svjetskog testiranjima ovog tipa i to u Hrvatskoj. Ovime smo još jedanput pomalo, ali snažno odškrinuli vrata budućnosti u Hrvatskoj i na tome nećemo stati - izjavio je Boris Drilo, član Uprave i glavni direktor za tehniku i informacijske tehnologije Hrvatskog Telekoma.